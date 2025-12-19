Топ теми

Предколедно Якоруда пуска детска млечна кухня за деца до 3 г.

Детска млечна кухня към яслената група в детската градина планира община Якоруда. Решението на кмета Мехмед Вакльов идва след постъпило в Общинската администрация заявление от директора на заведението за разкриване на детска кухня. Изложените мотиви са липсата на такава услуга на територията на общината, както и заявеното желание от страна на родители за получаване на готова храна, което е безспорно удобство за майките при отглеждане на здрави и добре развити деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

Детска градина разполага с действаща кухня и персонал, както и с подходящи помещения, които да се използват за приготвяне и раздаване на приготвената храна за т.нар. неорганизиран контингент деца, отглеждани у дома, уверява директорката.

Помещенията са подходящи за целта и по отношение на разположение, площ, възможност за осигуряване на топла и студена вода и канализация, мотивирал е предложението си до ОбС за разкриване на детската млечна кухня и кметът.

При одобрение от страна на съветниците записванията за кухнята ще започнат още от 22.12.2025 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

