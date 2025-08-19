Предлагат поскъпване на платеното абонаментно паркиране в Кюстендил

Поскъпване на платеното абонаментно паркиране за година в централната градска част на Кюстендил на 1000 лева, при 600 лева досега, предлага комисия по безопасността на движението към Общината. Предложението, които и още редица промени, касаещи паркирането на територията на града, е подложено на обществено обсъждане. Текстът е качен на сайта на Общината на 12 август, предложения, становища, сигнали и др. ще могат да се правят до 12 септември.

За първа зона годишният абонамент да стане от 400 на 800 лева, предлага комисията. Месечният абонамент за територията на целия град да стане 100 лева, при 80 лева за първа и 40 лева за втора зона за месец, както е досега.

Много коментари и неодобрения поражда започналото от Общината въвеждане на абонаментно паркиране и по кварталите – площадките около кооперациите се разчертават, като живеещ на съответния адрес или собственик на жилище може да закупи до 20% от определените паркоместа. След множество жалби и дори закани за съдебни дела разчертаването временно е спряно.

Недоволство поражда и поставянето на скоби, колчета, синджири и др. за обозначаване на предплатени абонаментни места.

Поставянето на „антипаркинг скоба“ или на други подобни физически препятствия в зоните за паркиране, а още по-малко по обозначените такива на тротоарите, трябва да отпадне. Това е предпоставка за увреждане на ППС на трети лица и за травматични увреждания на пешеходци или други участници в движението, което може да доведе и до искове за обезщетения към общината, коментират експерти.





