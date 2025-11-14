Предлагат Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“

Министърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия „Лукойл“. Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността.

„Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – преходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм и политическа безпристрастност и мениджърски умения. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за на беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори”, обясни Дилов.

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник. Преди това Народното събрание гласува измененията на две четения в рамките на едно заседание, а президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември.

По-рано днес на парламентарния блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Като министър на енергетиката имах една основна задача, която поех пред вас и пред българските граждани – гарантиране сигурността на доставките, енергийната сигурност и националната сигурност на страната. В рамките на тези три седмици предприехме всички възможни действия с контролни органи и с колегите от Министерството на правосъдието, икономиката и транспорта, както и със специална експертна група, която разработи всички сценарии. Най-важният за нас беше този, в който до 21-и държавата ще получи дерогация или генерален лиценз, така че обектите, свързани с „Лукойл“, да продължат работа“, заяви Жечо Станков.

„Основната ни задача след обявяването на санкциите беше да създадем непрекъснат контакт с ОФАК и с еквивалентната служба в Обединеното кралство, за да гарантираме спокойствието на енергийните доставки и получаването на генералния лиценз. Колегите от ОФАК държат да не се допуска разплащане от българските дружества към майките компании, чиито средства да достигнат до руска територия.Предприети са действия от Народното събрание и от Съвета по сигурност, които да гарантират издаването на лицензията в максимално кратки срокове. Това ще реши дългосрочно проблема със захранването на горива. Разработихме и план Б, и план С – всички сценарии, които гарантират сигурността на доставките, недопускане липса на горива и недопускане спекулации с цените. Към момента тези задачи са изпълнени“, допълни той.

► Припомняме, че Румен Спецов е изпълнителният директор на НАП. Той е с дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

