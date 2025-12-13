Топ теми

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА МЕТОДИ БАЙКУШЕВ: Промени в зонирането на Благоевград вдига данък сгради на част от кварталите, смъква налога в ромската Предел махала

Промяна в границите на зоните за данъчно облагане на недвижимите имоти в Благоевград вдига размера на налога в част от кварталите и го смъква в ромската Предел махала. Предложението на кмета Методи Байкушев за корекция в приетото преди година зониране влиза за решение на предстоящата сесия на ОбС. То е мотивирано с разширяване на центъра на града и с новото строителство в урбанизираните територии. Пропуснати миналата година зони, определени с Общия устройствен план, сега се включват за данъчно облагане. Предложението на кмета предвижда в I зона да се включат парк Бачиново, парк „Ловен дом“ и зоопаркът, II зона да се разшири с имотите в местността Пенков чифлик между ул. „Я. Сандански“ и ул. „Струма“ в кв. „Струмско“, към III да се зачислят имотите в местностите Велийца и Рибарниците, а тези в района на пречиствателната станция да се включат към IV зона. Към нея се прехвърлят и имотите в Айдаровско дере.

Улиците в ромската махала „Липа“, „А. Йотов“ и „Предел“, както и части от ул. „В. Търново“ и „Балкан“ от I зона в момента минават в III зона заедно с цялата Предел махала заради липса на социална и техническа инфраструктура в района. От V зона пък се прехвърлят в зона III имотите в местности Орлова чука, Делвински път, Мацански андък, Делвинско дере, Чардако и Кури дере.

Припомняме, че преди година приетото от ОбС ново зониране увеличи данък сгради в повечето райони, като за апартамент от 60 кв.м в 1-ва зона данък сгради скочи с 18,24 лв., във 2-ра зона – с 13,40 лв., в 3-а зона нараства с 10,10 лв. и в 4-а зона – с 6,93 лв.

Кметът Байкушев е категоричен, че корекцията на границите на зоните ще доведе до по-справедливо разпределение на данъчната тежест, като собственици на имоти в квартали със сходни характеристики като поддържане на публичната инфраструктура, озеленяване, сметосъбиране и др. ще се третират по еднакъв начин.

Предложението предстои да се обсъди в постоянните комисии на местния парламент и на предстоящата сесия на ОбС на 19 декември.

Както „Струма“ писа, преди дни градоначалникът внесе и предложение за утвърждаване и на нова методика на изчисление на такса смет, която предвижда налогът да се определя на брой потребители вместо на базата на данъчната оценка на имотите, както е в момента. Ако съветниците приемат искането му, благоевградчани първи в страната ще плащат такса битови отпадъци по метода „замърсителят плаща”, а размерът на налога на болшинството жители на общината се очаква, че ще се увеличи.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

2 Коментара

  1. ???

    Какво е това зониране? Как така жк „Запад“ стана идеален център? Почти се вижда табелата за край на града от тук! Да не говорим за цялостната инфраструктура, това ако е идеален център, ние сме космонавти! Сигурно е необходимо да се вдигат данъците, но да не ни правят на идиоти!

    Отговори
  2. отвратен електорат

    Идват избори, бай Куш се мазни на електората си от мангусти… Нищо няма да спаси обаче набедените “харвардци“ начело с Простото Кире, Кокорчо, парапетната Лена, сапунения “академик“ и малката Кимба барабар с Метката бай Куш!

    Отговори

