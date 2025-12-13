ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА МЕТОДИ БАЙКУШЕВ: Промени в зонирането на Благоевград вдига данък сгради на част от кварталите, смъква налога в ромската Предел махала

Промяна в границите на зоните за данъчно облагане на недвижимите имоти в Благоевград вдига размера на налога в част от кварталите и го смъква в ромската Предел махала. Предложението на кмета Методи Байкушев за корекция в приетото преди година зониране влиза за решение на предстоящата сесия на ОбС. То е мотивирано с разширяване на центъра на града и с новото строителство в урбанизираните територии. Пропуснати миналата година зони, определени с Общия устройствен план, сега се включват за данъчно облагане. Предложението на кмета предвижда в I зона да се включат парк Бачиново, парк „Ловен дом“ и зоопаркът, II зона да се разшири с имотите в местността Пенков чифлик между ул. „Я. Сандански“ и ул. „Струма“ в кв. „Струмско“, към III да се зачислят имотите в местностите Велийца и Рибарниците, а тези в района на пречиствателната станция да се включат към IV зона. Към нея се прехвърлят и имотите в Айдаровско дере.

Улиците в ромската махала „Липа“, „А. Йотов“ и „Предел“, както и части от ул. „В. Търново“ и „Балкан“ от I зона в момента минават в III зона заедно с цялата Предел махала заради липса на социална и техническа инфраструктура в района. От V зона пък се прехвърлят в зона III имотите в местности Орлова чука, Делвински път, Мацански андък, Делвинско дере, Чардако и Кури дере.

Припомняме, че преди година приетото от ОбС ново зониране увеличи данък сгради в повечето райони, като за апартамент от 60 кв.м в 1-ва зона данък сгради скочи с 18,24 лв., във 2-ра зона – с 13,40 лв., в 3-а зона нараства с 10,10 лв. и в 4-а зона – с 6,93 лв.

Кметът Байкушев е категоричен, че корекцията на границите на зоните ще доведе до по-справедливо разпределение на данъчната тежест, като собственици на имоти в квартали със сходни характеристики като поддържане на публичната инфраструктура, озеленяване, сметосъбиране и др. ще се третират по еднакъв начин.

Предложението предстои да се обсъди в постоянните комисии на местния парламент и на предстоящата сесия на ОбС на 19 декември.

Както „Струма“ писа, преди дни градоначалникът внесе и предложение за утвърждаване и на нова методика на изчисление на такса смет, която предвижда налогът да се определя на брой потребители вместо на базата на данъчната оценка на имотите, както е в момента. Ако съветниците приемат искането му, благоевградчани първи в страната ще плащат такса битови отпадъци по метода „замърсителят плаща”, а размерът на налога на болшинството жители на общината се очаква, че ще се увеличи.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА