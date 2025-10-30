Председателят на групата на ГЕРБ Е. Гущеров напуска Общинския съвет в Дупница

Липсват дискусии и градивен диалог, загубихме десетки милиони левове, с които общината можеше да подобри условията за живот на нашите съграждани, написа в социалните мрежи бившият депутат



Председателят на групата на ГЕРБ в Общински съвет – Дупница Емил Гущеров вече няма да бъде част от местния парламент. Той оповести решението си с публикация в социалните мрежи, в която подробно описва своите мотиви, довели до оставката му. Сред тях бившият депутат посочва липсата на дискусии, градивен диалог и невъзможността да повлияе положително върху настоящото управление на общината.

„Изминаха точно 2 години, откакто нашата община се управлява от това кметско ръководство. 2 години изпъстрени със скандали, нищоправене, унищожение и безвремие. Загубихме не един, не три, нито 5 милиона. Загубихме десетки милиони левове, с които община Дупница можеше да подобри условията за живот на нашите съграждани. Давахме идеи, давахме предложение, бяхме градивни в критиката си. Уви! 2 години освен да си бием главата в стената, друго не последва.

Не един и двама са ме упреквали, че давам конкретни инвестиционни идеи. Това, че с този кметски екип не сме от една партия, не означава, че трябва да водим политика на инат. Напротив. Защото ние сме избрани от жителите на тази община и като такива сме длъжни да защитаваме интересите им. Защото политиката не е злоба, омраза и ненавист, а идеи.

Това общинско ръководство доказа своето неможене. Не съм и очаквал друго. Но съм се опитвал да помагам, не заради тях, а заради хората, които са ни пратили тук – в тази зала. Но в духа на диктатурата и тоталитаризма тук витае правилото „Един човек, една партия, едно мнение!“. Това обрече Дупница!

Та вече 2 години това кметско ръководство реализира единствено и само проекти от предходния кметски екип. За 2 години няма и една стотинка външни приходи, нито един спечелен проект, камо ли собствена идея. Има разхищение на стотици хиляди, брадвата играе целодневно, данъците и таксите са обект на увеличение всяка година. И всичко това за сметка на жителите на община Дупница. Не, няма как да продължа да бъда повече част от това.

Мандатът на това кметско ръководство ще се запомни с два показателни инструмента – секирата и клещите за кастрация. Символика, която говори красноречиво и достатъчно, но изпълнена в пълен смисъл за управлението в община Дупница. Не очаквайте да бъде по-различно и в оставащите 2 години!

Като общински съветник моето оръжие е да говоря. Друг инструмент нямам. Но когато няма чуваемост, няма градивни дискусии, то мястото ми не е тук. Оръжието ми е просто халосни патрони. Аз и ГЕРБ нямаме лостовете да спрем пропадането като единствената истинска опозиция тук.

Това са мотивите ми да взема своето решение и да напусна Общински съвет – Дупница. Още 2 години не бих издържал това надменно и унищожително за Дупница управление. А след края на това управление, каквото е оцеляло все още – ще се боря отново да го спасяваме.

Използвам възможността да благодаря на съгражданите, които ми се довериха, и се надявам да не съм ги подвел с работата си дотук. Каквото съм можал, съм направил, каквото съм успял, съм казал. Успех на Общински съвет – Дупница и доскоро!”, написа Емил Гущеров в своята публикация.

Доскорошният общински съветник няма да присъства на предстоящата сесия на местния парламент този четвъртък.

Следващият в листата на ГЕРБ е Димитър Крекманов, който вече е бил част от ОбС – Дупница, а след него е Борис Павлов.

Припомняме, че в началото на мандата не минаваше нито едно заседание без ожесточени спорове между Емил Гущеров и кмета Първан Дангов. По време на първите няколко сесии като „реквизит“ дори бяха вкарвани клещи за кастрация на големи животни, сапун и фиданки, които двамата си оставяха един на друг с различни послания. Имаше и закани за съдебни дела за клевета и обида, както и много други колоритни приказки. През последната половин година Е. Гущеров продължи да бъде основен критик на внасяните от градоначалника докладни записки, но тонът бе доста по-спокоен.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



