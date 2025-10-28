Председателят на Комисията за младежта и спорта в ОбС – Сандански Й. Тушев: Имат ли лиценз треньорите, които провеждат обучението по футбол в ДГ „Здраве“? 

Председателят на Комисията за младежта и спорта в Общинския съвет в Сандански Йордан Тушев публикува на сайта на община Сандански питане кои треньори провеждат часовете по допълнителни дейности по футбол в ДГ „Здраве“ и ДГ „Радост“ в Сандански и какви лицензи притежават. Той съобщи, че до вчера не е получил отговор от директора на детска градина „Здраве“ и от ресорния зам. кмет по образование Павлина Караджова.

Проверка на вестник „Струма“ установи, че двамата треньори, които провеждат часове по футбол, са Яни Тусонджиев и Илиян Джавалеков, които са треньори във ФК „Буцефал“, с който клуб детската градина има сключен договор. За тези допълнителни дейности родителите плащат на посещение определена сума, която варира от 3 до 5 лева.

Вчера стана известно, че при разговор на родителите с децата те са споделяли, че са тренирани от „бате Яни” и „бате Илиян”. Това е в нарушение на закона, защото в сайта на Българската треньорска школа имената на Ил. Джавалеков и Я. Тусонджиев не фигурират, т.е. те не притежават лицензи за практикуване на професия треньор. Всеки, който придобива лиценз за треньор, трябва да премине обучение минимум шест месеца и да плати такса за лиценз около 2000 лв.

Тъй като директорът на детска градина „Здраве“ е в отпуск по майчинство, временно изпълняващият длъжността не отговаряше на служебния телефон, за да коментира защо при подписване на договор не са изискани лицензи на лицата, които ще провеждат обучението по футбол.

Справка установи, че в останалите детски градини допълнителните дейности по футбол се провеждат от лицензирани треньори, а в детска градина „Радост“ все още не са започнали обучение по футбол, тъй като и те имат договор с ФК „Буцефал“.

Очаква се отговор от община Сандански и от ДГ „Здраве“ и ДГ „Радост“ на официалните питания на Й. Тушев.

ЕКИП „СТРУМА“