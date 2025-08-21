Председателят на ОбС – Дупница К. Костадинов: Малолетни заобикалят закона с декларации за вход в дискотеките, кметът отнема разрешителни, но заведенията продължават да работят (ОБНОВЕН)

Въвеждат глоби за неспазването на работното време на търговски обекти в Дупница. То е регламентирано от 6.00 до 22.00 ч., освен ако не бъде удължено със разрешение на кмета. Целта е да се намали шумът в тъмната част на деня и най-вече броят на непълнолетни и малолетни, които посещават питейните и нощни заведения в града.

Високи децибели късно вечер покрай заведенията в Дупница са ежедневие, оплакват се жители. При проверки е установено, че все повече тийнейджъри посещават питейни заведения и дискотеки след 22.00 ч., a допускането на непълнолетни не е трудно.

„На входа на дискотеката има една купчинка с декларации и там малолетният хваща си някоя какичка или батко: „Може ли да пишем, че си ми придружител”, пишат декларация и по този начин заобикалят закона“, заяви председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов, цитиран от БНТ.

Местната власт е решила да се бори с тези проблеми чрез по-строг контрол и въвеждане на санкции за собствениците на заведения, които работят без разрешение след 22.00 ч.

„Има няколко невралгични търговски обекта в Дупница, които системно нарушават обществения ред – висок шум, побоища. На тези заведения кметът им отнема разрешителното за удължено работно време, обаче те продължават да работят, защото няма санкции“, допълни Костадинов.

Новите глоби достигат до 3000 лева, а при три нарушения кметът ще отнема и разрешението за удължено работно време.

Новата наредба за обществения ред е върната за преразглеждане от областния управител. Ако не бъде преразгледана, решението на Общинския съвет може да бъде оспорено пред Административния съд в Кюстендил.





