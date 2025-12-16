Председателят на ОбС К. Костадинов: Всички казват „Дай, Боже“ за проектите, а „Боже“ пак подаде оставка… сега ще се приеме удължителен бюджет, а това няма да реши нито един от проблемите на Дупница



Кметът П. Дангов: Изпълнили сме всички изисквания, надявам се да получим авансово плащане и с началото на 2026 г. да започнат успоредно работите по водопровода в с. Джерман и мащабният ремонт на ст. „Бончук“



Общинският съвет в Дупница проведе поредното си извънредно заседание, което продължи само 14 минути. В дневния ред на 18-ата извънредна сесия бе залегнала само една-единствена точка, входирана от кмета Първан Дангов. Тя касае нуждата от издаване на запис на заповед в размер на 1,7 милиона лева по проекта за ремонт на спортна площадка за футбол и лекоатлетическата писта на стадион „Бончук“. Финансирането идва от Министерството на младежка и спорта чрез Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. Въпреки краткото време на заседанието на него станаха ясни важни неща за проектите на общината.



„Искам да благодаря на всички, които се отзоваха за това извънредно заседание. Проектното предложение, което бяхме пуснали до Министерството на младежта и спорта, дойде с одобрение в петък, 12 декември. Крайният срок за предоставяне на запис на заповед е днес (б.а. – вчера, 15 декември), до края на работния ден. Благодаря, че дойдохте и можем да реагираме на условията, които предоставя ММС във връзка с одобрения проект. Крайната сума е около 1 600 000 лева. Тя касае ремонт на съществуващата лекоатлетическа писта около терена на стадион „Бончук“, както и пълно възстановяване на т.нар. „игрище Шмиргело“, което е около него като инфраструктура. Лекоатлетическата писта ще се използва не само за футболистите на „Марек“, а и за всички видове спорт, ученически спортни игри – това, което провеждаме като мероприятия там. Крайният срок за реализацията е месец юли 2028 година, но аз се надявам там да завършим далеч по-рано във връзка с това, че предстоят процедури по избор на изпълнител и Министерството на младежта и спорта да одобри разходите. Искам да информирам, че нашето проектно предложение благодарение на депутатите от нашия град д-р Иван Ибришимов и Николай Златарски беше прието, а смея да кажа, бяха пренебрегнати голям брой други общини. Така че сме защитили интереса и благодаря на народните представители, че са съдействали пред ММС. Разбира се, министърът на младежта и спорта, който скоро беше наш гост, също помогна. Надявам се с реализацията на това да подобрим не само инфраструктурата, а да създадем и добри условия за спорт на децата най-вече в община Дупница“, заяви кметът Първан Дангов.

Председателят на ОбС – Дупница Костадин Костадинов допълни, че му е известно от заместник-кмета Бойко Христов, че сумата е 858 000 евро, но не знае какво е съучастието на общината в нея.

„Тази сума касае само частта, която идва от Министерството на младежта и спорта. Нашето самоучастие е около 320 000 лева, а именно 16% от стойността на строително-монтажните работи, които са предвидени по реализация на проекта. Всички знаем каква е ситуацията в държавата към момента. Законът за държавния бюджет за 2026 година няма да бъде гласуван от Народното събрание. Най-вероятно ще имаме удължителен закон, но никой не може да каже какво ще стане до края на годината. Дали депутатите ще заседават и какво ще приемат като бюджетна рамка… Ще чакаме указания от Министерството на финансите и да видим как ще се реагира в ситуация, в която правителството е подало оставка, но все още няма избрано ново служебно. Всеки ден нещата се менят“, отговори градоначалникът.

Лидерът на групата на ГЕРБ в местния парламент Йордан Йорданов обяви, че те ще подкрепят искането на кмета:

„Аз лично с удоволствие ще гласувам тази докладна, дано проектът се осъществи и изпълни. Само дано не отиде във фризера, както другият проект за стадион „Бончук“ за 2,4 милиона лева. Искрено пожелавам успех на проекта и дано има повече такива“.

Общинските съветници одобриха предложението на градоначалника



Първан Дангов побърза да внесе яснота и относно този така дългоочакван проект от всички дупничани:

„Това не е отишло във фризера. През миналата седмица имахме писмо, с което бяхме поканени да изготвим нова гаранция по изпълнение на договора за цялата сума за стадион „Бончук“. Нещо, което е изпълнено, както и подновяване на гаранцията за ремонт на довършителните работи по втория етап на водопровода в с. Джерман. Всичко това е изпълнено, така че се надявам тази седмица нещата да се случат и авансите да бъдат преведени, разговарял съм лично с министър Иван Иванов. Дано с началото на 2026 година да започнат успоредно работите по изпълнение както на проекта на Министерството на младежта и спорта, така и на през Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Затова казвам, че ситуацията е динамична и се променя не с дни, а с часове. Имаме уверението, че това ще се случи, и дано да стане“.

Шефът на местния парламент Костадин Костадинов припомни, че още в началото на мандата е обявил, че ще се налага да има подобни извънредни заседания. Той беше категоричен, че с поредната политическа криза след оставката на кабинета „Желязков“ нищо добро не чака Дупница.

„Това е така, защото ние сме на финала на европейския програмен период, от който има още една година. Също така сме на самия финал по Плана за възстановяване, а всъщност държавата ни е доникъде… Ако трябва да взема повод от думите на кмета и колегата, които казват „Дай Боже“. Сега „Боже“ си подаде пак оставка и ние отново сме в политическа криза и аз не мога да не изкажа своето безпокойство от това, което следва за нашата община и за всички останали сектори в държавата. Какво ще се случи със санирането на блоковете, което чакаме толкова отдавна? Първа копка, а въпросът с парите виси… Какво ще се случи и с този проект, който сега гледаме, а и всички други? За съжаление целият минал мандат мина в политическа криза, в липса на европейски фондове, в липса на всякакви средства. Хората така и не разбраха, че без тези европейски фондове ние, общините, сме в беизходица и не можем да решим нито един проблем. Кой ще преговаря за новия програмен период? Догодина трябва да започнат преговорите за него. Това не е дневният ред на политиците в България. Сега ще се приеме удължителен бюджет, а това няма да реши нито един от проблемите на Дупница! Нашите основни проблеми в Дупница ще си останат нерешени за неопределено време. След това, когато се направи новият кабинет, ще водим отново тези разговори, отново ще ни искат сведения и ние отново ще даваме тези данни… Затова казвам, че нищо добро не ни чака. Дано протестите са за добро. Дано в тази фалшива държава нещо се промени и стане по-справедливо, което аз лично не считам, че скоро ще се случи. Но темпът за развитие на община Дупница ще бъде забавен и това е категорично. Ще дам повече информация на следващата сесия, свързан с мига за общината ни и всички други неща, които са важни за фирмите, за хората и справедливия преход… Всичко това в момента отива във фризера. Силно се надявам поне служебното правителство да развърже някои от тези възли. В средата на мандата отново ще трябва да се оправдаваме, но до това водят кризите и това е положението в момента. И аз пожелавам успех на този проект. Писта – писта, площадка – площадка! Каквото такова… В такава държава живеем, всеки урежда, бори се, осигурява и помага без ясни и честни механизми. Това е истината…“, коментира Костадин Костадинов.

В крайна сметка всички присъстващи 21 общински съветници гласуваха „за“ и така община Дупница ще може да издаде запис на заповед в размер на 1,7 милиона лева по проекта за ремонт на спортна площадка за футбол и лекоатлетическата писта на стадион „Бончук“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

