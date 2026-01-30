Председателят на РС – Гоце Делчев съдия Ст. Хаджиев влезе в класната стая, обсъди с единадесетокласници правото и ролята на съдебната власт

Председател на Районен съд – Гоце Делчев, съдия Стоян Хаджиев влезе в класната стая и гостува в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“. Под мотото „Правото отблизо“ магистратът се срещна с учениците от 11 „б” клас, специалност „Оперативно счетоводство“. Така единадесетокласниците участваха в интересен и полезен урок по учебния предмет „Право“, посветен на темата „Съдебна власт“.

По време на срещата съдия Хаджиев запозна младежите с дейността на съда, ролята на съдебната власт и нейното значение за защитата на правата на гражданите. Часът премина под формата на открит диалог, с много въпроси и активност от страна на учениците.

Съдия Стоян Хаджиев при гостуването си в НПГ и срещата с единадесетокласниците



Гостът отговори подробно на всички запитвания и насърчи младите хора да бъдат активни, информирани и отговорни граждани.

Проведеният урок допринесе за обогатяване на правната култура на учениците и за по-доброто разбиране на практическото приложение на правните норми.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА