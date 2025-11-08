Председателят на СБУ Я. Такева на среща с учителите от VII СУ – Благоевград: Казах на министър Вълчев, че въвеждането на оценка за качеството на труда ще бъде грешка, която ще доведе до отлив от професията, той ме послуша

*От 1990 г. досега образованието ни мина през 13 трансформации * В скоро време няма да има промяна на учебните планове и програми *

„Договорихме увеличение на заплатите от 1 януари. Другите имат по 5%, а ние 10%. Министърката на финансите каза, че на образованието се дават 10%, защото не иска да си има ядове с мен“, съобщи председателят на Синдиката на българските учители /СБУ/ Янка Такева на среща с учители от благоевградското VII СУ.

Както „Струма“ писа, тя гостува в училището за откриването на новия SТЕМ център, а след церемонията педагогически специалисти начело с директора д-р Лилия Стоянова и началника на РУО Ивайло Златанов се събраха в кетъринг залата, където д.и.н. Такева говори за реформите в образованието, предизвикателствата, квалификацията на учителите, състоянието на системата и съобщи важни новини за цялата учителска гилдия.

От изказването й стана ясно, че в бюджета за 2026 г. са заложени с 460 млн. лв. повече за образование, а думите й за предстоящото увеличение на заплатите бяха посрещнати с аплодисменти. Тя коментира и че най-вероятно другата седмица ще бъде подписан новият Колективен трудов договор с министерството, като са фиксирани допълнителните заплащания и тези за увеличение на заплатите за новата календарна година.

Председателят на СБУ анализира и че от 1990 г. досега българското образование е минало през 13 трансформации. В качеството си на социален партньор, участващ във формирането на политиките на Министерството на образованието, Такева сподели и наблюденията си, че приоритетите в системата се променят през 5 години. И ако преди няколко години се е залагало на ранното чуждоезиково обучение, то сега акцентът е върху развитието на природо-математическите умения, защото, по думите й, алгоритмите на изкуствения интелект не можели без тези дисциплини. Що се касае до трансформациите, констатира, че всички те са свързани с преживяване, комуникацията, екипна работа, много интелектуален и физически труд от страна на учителите, персонализирано обучение към всеки един ученик.

„И всички говорят колко отпуска ползвали учителите, по колко часа имали,

а никой не си дава сметка колко изтощаваща е самата професия. И много добре знаете, че когато направихме изследване – как изтощава учителската професия и какви са нашите перспективи за в бъдеще, тогава извоювах учителски пенсионен фонд. В момента водя преговори с министъра на образованието да повторим това изследване, за да видим дали имаме подобрение на твърдите фактори като шум, прах, отопление, светлина и психогенните фактори. Дали са намалели, или са се увеличили от гледна точка на дисциплина, отношение на ученици, родители, на обществена среда…

Имам намерение да извоювам още придобивки за нашата образователна система“, обяви председателят на СБУ.

Я. Такева с ректора на ЮЗУ проф. Н. Марин, С. Кънчева от МОН и кмета М. Байкушев при посрещането им от директора на VII СУ Л. Стоянова Председателят на СБУ по време на срещата си с учители и началника на РУО Ив. Златанов /сн. 2, 3, 4, 5/. сн.3 сн.4 сн.5

Акцент бе поставен и на факта, че настоящата 13-а реформа е свързана с дигитализацията, а за това, както посочи Такева, се искат много допълнителни компетенции.

„Искам да ви благодаря, че вие сте един от колективите с много добре развита вътрешноучилищна квалификация. Чрез началниците на РУО събирам информация за темите, по които се извършва вътрешноучилищна квалификация. Много рядко в справките виждам за квалификации за иновации, за изкуствен интелект, технологии, каквито вие провеждате. Обикновено в другите райони темите са свързани с решаване на конфликти, с дейности в сферата на изобразителното изкуство или някакви естетически дисциплини. Рядко са темите, касаещи природо-математическите политики, които са приоритет за българската образователна система“, каза председателят на СБУ и коментира, че наред със заплатите са увеличени и парите за квалификации. Увери учителите и ги посъветва да бъдат спокойни по три показателя най-малко. Първият е сигурност и стабилност на работното място.

„Знаете, че министърът искаше да въведе оценка за качеството на труда на учителите. Казах му: „Колега Вълчев, погледнете ме, послушайте моя опит. При предлаганите 45 критерия за оценка на труда не само няма да останат учители, но и студенти няма да дойдат. Като разберат, че след две години ще им направите оценка, ще си отидат. Посъветвах го да отиде, да обиколи из страната, той това и прави“,

пресъздаде разговора си с министъра на образованието и отправените препоръки Такева и изчисли, че средната възраст на учителската колегия вече е 42 години, а пенсионирането до 2034 г. може и да е на 70 години. Вдигането на възрастовата граница видимо смути някои от учителите, при което Такева обясни, че говори условно. Заяви, че във връзка с готвена пенсионна реформа, каквато ще има на 10%, се планира учителите да работят до 65 години, но имайки предвид липсата на кадри, политиката в сектора и демографската криза на педагогически специалисти, ще се наложи да влизат по класните стаи и след посочената възраст за оттегляне в заслужена почивка.

„Така че министърът ме послуша, много бързо се отказа и отложи въвеждането на оценката за качеството за една година. А както има една приказка: когато едно нещо започне да се отлага, то може и да не се случи“, изтъкна председателят на СБУ и продължи:

„Освен за работните си места трябва да бъдете спокойни и за заплатите. За учебните планове и програми – лъжат ви, че скоро ще бъдат променени. Това няма да стане скоро“, заяви Такева.

В заключение тя засегна темата за технологиите и изкуствения интелект и обяви, че при три професии /сфери/, а именно лекарската, учителската и социалните дейности, човекът не може да бъде заместен от изкуствения интелект.

„Което означава, че сме си избрали една професия на бъдещето“, каза на учителите Янка Такева.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА