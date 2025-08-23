Председателят на съюз „Пчела” – Кюстендил Т. Стоицов: Пета година търпим загуби, кражби, отравяния и сгрешена политика на МЗХ убиват бизнеса

Истинският мед ще стане между 18 и 20 лева, но заради покупателната способност ще залежава, за сметка на украинския, чието качество не отговаря на стандартите, убеден е пчеларят

Затрудненията на пчеларите в Кюстендилско остават и браншът продължава да търпи загуби вече пета поредна година, алармира председателят на организация „Пчела” Тихомир Стоицов.

„Тази година имаше кражба на кошери и отравяния. Кражбата е на десетина пчелни семейства в Кюстендил и нанесе щети на млад пчелар, който беше направил нелоши инвестиции. Имахме преди два месеца отравяния на летяща пчела в кошери в Багренци, пчеларят от десетина години се занимава. Щетите са на стойност 3000 лева, или на кошер това е 300 лева. Трима колеги вече се отказаха“, уточни той.

Според Стоицов най-много са пострадали слабите пчелни семейства, които не са успели да се развият в активния сезон. По думите му повечето пчелари като пенсионери продължават пчеларството, защото не разчитат на доходи от грижата за пчелините. Това са предимно хора, работили в полицията или пожарната.

Заради ниската покупателна способност на населението истинският мед, чиято цена ще стигне между 18 и 20 лева, ще залежава, за сметка на украинския, чието качество не отговаря на стандартите.

Тихомир Стоицов предупреди, че тенденцията е към още по-драматичен спад в броя на пчелните семейства. Сред основните причини той посочи понижен имунитет на пчелите, сгрешена политика на МЗХ по отношение на подпомагането на малките пчелари, липса на ефективен контрол от Българската агенция по безопасност на храните и безразборен внос на чуждопородни пчелни майки, водещ до влошен генофонд. За справяне с кризата са необходими забрана на нерегламентирания внос на препарати за растителна защита, използвани при опрашване от насекоми култури, и забрана на нерегламентирания внос на ветеринарни препарати.

Досега от бранша са изпратени 4 писма до МЗХ, откъдето няма конкретен отговор.

ГЕРГАНА ИВАНОВА





