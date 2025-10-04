Предсказала ли е Ванга трета световна война

Баба Ванга, смятана за една от най-точните ясновидки в света, е направила някои тревожни прогнози за следващата 2026 г., пише Daily Star.

Българската пророчица е предсказала някои от най-известните събития в света – смъртта на принцеса Даяна, атаките от 11 септември, потъването на подводницата „Курск“ и дори избухването на пандемията от Ковид-19.



Според Daily Star Ванга вещае война, избухваща в Европа тази година, отбелязвайки началото на „падението на човечеството“. Твърди се, че тя е предупредила: „През пролетта ще започне война на Изток и ще има трета световна война. Война на Изток, която ще унищожи Запада“. Съобщава се също, че е предсказала: „Русия не само ще оцелее, но и ще доминира света“.

Едно от предсказанията на Ванга за 2026 г. било за няколко катастрофални природни бедствия. Според пророчеството земетресения, вулканични изригвания и екстремни климатични промени биха могли да унищожат части от света. Около 7-8% от земната суша можело да бъде засегната. Това означава, че екосистемите и жизненоважна инфраструктура могат да бъдат разрушени.



Може би най-тревожното е, че тя пророкувала, че 2026-а ще бъде годината, в която ще започне трета световна война. Според медията Ванга предсказала, че нарастващото напрежение между световните сили ще ескалира и че съществува потенциал за война между Китай и Тайван и пряка конфронтация между Русия и САЩ.

Технологиите също не са безопасни според Баба Ванга, която твърди, че 2026 г. може да отбележи голяма промяна, при която напредъкът на изкуствения интелект ще доминира над човечеството. Казано по-просто, роботите ще завладеят работата, взаимоотношенията и живота ни.

Ванга предсказва, че първият контакт с извънземни ще се осъществи през ноември 2026 г. Нейното пророчество говори за огромен космически кораб, навлизащ в земната атмосфера. По нейните думи корабът ще се свърже с нас през ноември следващата година, пише Daily Star.Ретро.бг