Предсрочно освобождават от затвора Евелин Банев – Брендо?

От Софийския градски съд потвърдиха за NOVA, че в съда е образувано дело за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев. Това се случва по предложение на началника на затвора в София, в което се казва, че известният с прякора Брендо се е поправил.

Евелин Банев е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния. Става дума за влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 г., а година по-рано в Италия получи 20 години за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния.

След като 6 години беше издирван, той се яви сам през юни 2024 г. пред Софийския затвор и поиска да излежи присъдите си у нас. До днес не е ясно как Брендо е дошъл в България, въпреки издирването му.