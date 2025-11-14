Представиха одобрените проекти на Сандански и Петрич за Интегрирани териториални инвестиции

Днес в заседателната зала на община Сандански бяха представени одобрените проекти на община Сандански и община Петрич по концепцията за Интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор – община Петрич и общините Сандански, Кресна и Струмяни и МБАЛ „Югозападна болница“.

Представените проекти предлагат идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, култура, инфраструктура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм, социални услуги).

Ключови за община Сандански са проектите:

Ремонт, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в Детски ясли „Обич“ – град Сандански.

Благоустрояване на уличната мрежа и прилежащи обществени пространства в град Мелник.

Цялостна реконструкция, консервация и реставрация на сградата на „Конака“ в град Мелник и нейната адаптация и преустройство в Музей за историята на град Мелник и региона.

Обновяване на здравната инфраструктура и оборудване на МБАЛ „Югозападна болница“.

Устойчива градска мобилност в община Сандански – закупуване на три броя електробуси и изграждането на три зарядни станции, велоалеи.

Подобряване на свързаността между териториите чрез инвестиции в местни общински пътища, и конкретно в техни участъци, директно свързани с АМ „Струма“.

Изграждане на зелена инфраструктура и видеонаблюдение.

Реализиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в община Сандански.

Партньори по интегрираната концепция са общините Петрич, Сандански, Кресна, Струмяни, МБАЛ „Югозападна болница“, Археологически музей – Сандански и Дневни ясли „Обич“.

Тези инвестиции са част от дългосрочната визия за по-добра инфраструктура, по-качествени услуги и устойчиво развитие на общината.