Предупредителни знаци, че той само ви мъчи емоционално

Когато някой ви дава надежда, че ще се окажете във връзка заедно, но той никога не се обвързва с вас. По принцип той няма никакво намерение сериозно да се обвърже с вас, но и не иска да ви загуби. Ето няколко червени знамена, които доказват, че той просто ви мъчи емоционално.

Няма съдържание в посланията му

Разговорите ви обикновено следват същия модел. Казва „здравей“. Флиртува малко. След това не се чувате с него известно време. Той никога не води сериозни, смислени разговори с вас за живота ви. Ако го разпитате, няма да може да назове вашите братя или сестри, родния ви град или някой от вашите приятели. Той говори с вас само за неща на повърхностно ниво – като например колко прекрасно сте изглеждали на снимките си в Instagram или колко много иска да ви види отново.

Той не е ясен относно плановете, които иска да направи с вас

Въпреки че той може ентусиазирано да казва колко много иска да излиза с вас и да описва различните места, на които иска да ви заведе, той никога не реализира обещанията си. Говори гръмко, но действията му не съвпадат с думите му.

Посланията му могат да се четат по милиони различни начини

Той е кралят на смесените сигнали. Никога не ви дава директен отговор, когато попитате за състоянието на отношенията ви или как вижда общото ви бъдеще. Той държи отговорите си отворени, така че да не се чувствате сякаш сте отхвърлени, но и той да не се чувства зле, че ви подвежда.

Той винаги ви кара да искате още

Точно когато започвате да чувствате, че той се отваря към вас, сякаш нещата вървят добре, спира да отговаря на вашите съобщения. Или изчезва за няколко седмици, преди да ви изпрати съобщение отново. Но преди да загубите напълно интерес, той винаги се връща, за да ви напомни, че съществува и че го е „грижа“ за вас, защото не иска да си падате по някой нов.

Използва повече емотикони, отколкото думи

Той харесва снимките ви в социалните мрежи и ви казва колко добре изглеждате, но комуникацията свършва дотук. Вместо да проведе истински разговор с вас, той ще се отбие, за да ви каже, че ви намира за привлекателна и след това ще си тръгне отново.

Той прави планове за последната секунда

Той отказва да насрочи час и място за среща с вас предварително. Изпраща съобщение само в последната секунда и ви моли да се срещнете. Тогава той се държи така, сякаш вие сте причината, поради която двамата никога не излизате. Той няма да признае факта, че ви моли да зарежете всичко вместо него на случаен принцип, вместо да се опитате да направите план, който работи и за двама ви.





