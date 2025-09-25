Президентският гард Д. Буров съпровожда „Пирин“ в „Гнездо на орли“

Навеждачите пред хегемона в скандалния мач на „Герена“ наградени с наряди

Президентският гард Димитър Буров съпровожда „Пирин“ в „Гнездо на орли“ срещу втория отбор на „Лудогорец“, а БФС награди с наряди навеждачите пред хегемона в дербито на „Герена“ срещу „Левски“ предния петък. Дубльорите на разградчани полетяха стремглаво към аматьорската група в настоящата кампания, не помогна и оставката, която хвърли преди две седмици техният наставник Захари Сираков. Временно овакантения пост зае оперативният директор на академията на делиорманци Тодор Живондов, но и това не се оказа сполучлив ход, след като под негово ръководство зелените записаха домашно равенство с „Беласица“ и поражение с 0:1 от „Янтра“ в Габрово. С оглед на традицията от последните години не е изключено в понеделник клубните босове да пратят на помощ срещу автентичните орлета играчи от представителната формация, както и да разчитат на свирката на служителя в Националната служба за охрана, който го раздава непукист и респектира играчите със здравата си физика.

Воплите на „Левски“ срещу съдийството и претенциите за огласяване на диалога между рефера на терен Радослав Гидженов и колегите му във ВАР бяха хвърлени в коша. Международникът от Пловдив беше пратен за видеоарбитър в мача на „Берое“ и „Добруджа“. С назначения сe сдобиха и двамата му съмишленици пред мониторите в тъмната стаичка на ст. „Георги Аспарухов“. Венцислав Митрев е главен съдия на откриващия двубой в предстоящия кръг на Първа лига между „Ботев“ /Пд/ и ЦСКА 1948, докато Владимир Вълков е отговорник на системата за видеоповторения не къде да е, а в Разград, където на лудогорци гостува „Монтана“.

Не толкова известни за широката публика представители на футболната Темида поемат срещите на аутсайдера във втория ешелон „Беласица“ – Валентин Стефанов, високо летящия „Вихрен“ – Светослав Лазаров, и колебливия „Марек“ – Стефан Гурков, съответно срещу „Черноморец“, „Етър“ и ЦСКА II”.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





