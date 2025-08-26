Президентски гард от НСО поряза ритуално „Марек“ срещу ковачите с неотсъдена дузпа и засада, столът на П. Колев се разклати

Президентският гард от Националната служба за охрана Димитър Буров поряза ритуално „Марек“ за поражението с 0:1 от „Янтра“ на стадион „Христо Ботев“ в Габрово в дебюта на Ивайло Паргов като председател на Управителния съвет след единодушния вот на делегатите на проведеното няколко дни по-рано Общо събрание на клуба. Втората поредна загуба след домашната с 1:3 от „Фратрия“ предната седмица и свличането до деветата позиция със скромните 5 пункта започват да клатят стола на наставника Петър Колев, който при провал в регионалното дерби срещу „Миньор“ идния понеделник може да бъде заложен на дузпата, въпреки че ръководството декларира пълна подкрепа за специалиста. Две скандални недоглеждания на главния рефер и асистента му по тъча Ангел Станчев от Пазарджик вбесиха гостите и техните фенове по трибуните. В едната ситуация Буров имаше всички основания да посочи бялата точка за двойно нарушение на защитник в пеналта на ковачите, но не го направи. В 49-та мин. пък, преди да подаде за гола на Денислав Ангелов в 49-та мин., Тони Иванов получи топката в нередовна позиция спрямо последния в отбраната на марекчани, но флагът на същия страничен арбитър, подминал спъването в наказателното поле на домакините, остана ниско долу. Габровци бяха по-активният отбор в големи периоди от двубоя и пропуснаха няколко добри положения. Безпристрастната статистика сочи почти по равно владеене на топката, 9 срещу 6 точни удара, 4:1 корнера и 2:4 жълти картони.

Отсъжданията на Д. Буров /вдясно/ не се харесаха на дупничани

„ЯНТРА“: Хр. Василев, А. Георгиев, Боев, В. Василев /62-Дюлгеров/, Енчев /90+1-Къналян/, К. Иванов, Райнов, Д. Ангелов /75-И. Василев/, М. Ганчев /90+1-Т. Димитров/, Казаков, Т. Иванов /75-Бабалиев/.

„МАРЕК“: Костадинов, Каймакански, Кавдански /90+1-Р. Йорданов/, Кирилов, Вакадинов, Б. Николов /85-В. Янев/, Н. Тодоров /46-Берете/, Джаджаров /85-Т. Иванов/, И. Димитров, Айоку, Ненов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






