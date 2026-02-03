Президентът извика на консултации три формации в сряда

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. На 4 февруари на „Дондуков“ 2 ще дойдат представители на три формации – „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“, предава Нова.

Третата по големина политическа сила в Народното събрание – „Възраждане“ – предварително заяви отказа си да се яви на консултации, като поясни, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Оттам призоваха за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. „домова книга“, които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички – Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.