Президентът награди състезателите на националния отбор по волейбол

Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от националния ни отбор по волейбол, треньорския щаб и федерацията. След това вицешампионите от Манила ще посетят и Народното събрание.

„От няколко дни България е в плен на еуфорията. И причината е националният ни волейболен отбор, който е гост в президентската институция. Всички изживяхме Вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече – донесохте ни велика обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от „Мондиал’94”. Това заяви президентът Румен Радев след награждаването на волейболистите ни.

И допълни: „Няма да се обръщам към вас с момчета. Бяхте момчета, когато преди две години дойдохте в Гербова зала с бронзовия медал от Катар. Днес тук сте като достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. Преди две години ви споделих, че вие сте лъч надежда за българския спорт. Днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е нещо повече от спортен триумф.Вие не само се борехте за всяка топка. С всяка завоювана точка вие извайвайте пред очите ни образа на една нова България, в която успяваш не с тарикатлът, със схеми и послушание. А с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. С талант и характер, вложени в общото дело. Дадохте на обезверените вяра в нашите сили и надежда за бъдещето. Помогнахте ни да вдигнем глава от дребнотемието и да видим, че е израсло едно невероятно силно и способно поколение, олицетворяващо възможният български триумф, който вярвам, че е въпрос на време”.

Българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с правителствения самолет. Момчетата от волейболния ни трим минаха и на почетна обиколка в София, а последната им спирка беше площада пред храм-паметника „Александър Невски“, където бяха посрещнати от стотици фенове.





