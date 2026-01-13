Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат. Това ще се случи от 10 часа на 14 януари. Папката ще вземат от „Продължаваме Промяната-Демократична България“.

Припомняме, че в понеделник Румен Радев връчи първия мандат на първата политическа сила в Народното събрание – тази на ГЕРБ-СДС. Премиерът в оставка Росен Желязков върна неизпълнен мандата, като изрази надежда това да забърза процедурата към предсрочен вот.

Ако никоя група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.