Президентът подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщават от пресцентъра на президентството. Румен Радев възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.

До момента Рашков е временно изпълняващ длъжността. Номинацията му за титуляр беше обявена във вторник пред журналисти от премиера Росен Желязков. Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки „далеч от политическите препирни“.

Румен Радев веднага потвърди, че ще одобри предложението, защото МВР е важна институция.

„Гл. ком. Рашков напълно отговаря на изискванията в закона. По време на службата си в МВР той е придобил изключителен професионален опит. Г-н Рашков ясно показа, че може да се справя на позицията главен секретар на МВР. Друго си е да има титуляр на поста”, подчерта от своя страна вътрешният министър Даниел Митов. Попитан очаква ли се президентски указ и за свободния пост в ДАНС, Митов каза: „Чакаме указ и за председател на ДАНС, но няма да кажем кое е нашето предложение, преди да минат съгласувателните процедури с президента”.

Кой е главен комисар Мирослав Рашков

► От 2006 г. е в системата на МВР

► Работил е в ОДМВР–Велико Търново, ГДНП и ОДМВР–София

► 2023–2024 г. – заместник-директор на ГДБОП

► 2024–2025 г. – директор на ГДНП

От 20 февруари 2025 г. – заместник главен секретар на МВР






