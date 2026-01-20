Президентът Румен Радев депозира оставката си

Президентът Румен Радев подаде оставка днес пред Конституционния съд. Това обяви, че ще направи самият той в обръщение до народа в понеделник.

Конституционният съд съобщи, че образувал дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на България Румен Радев.

Конституцията предвижда, че в такъв случай пълномощията на държавния глава се прекратяват с установяване от съда на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. Достигането до финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица. За него не се събират нито доказателства, нито становища. Не се и изслушват страните.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата – 21 януари 2027 г.

В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста преди края на мандата си. През 1993 г. тогавашният вицепрезидент Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев.

Румен Радев остава президент до произнасянето на Конституционния съд. Съдиите нямат срок по такъв тип дела, не се събират доказателства и становища. Съдиите дори не са длъжни да обсъдят и мотивите на Радев, с които подава оставка. Те само трябва да констатират, че оставката е подадена доброволно.

„Този факт е подлежи на установяване от Конституционния съд. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Говори се, че такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни. Според Конституцията при предсрочно прекратяване на мандата на президента, а заместникът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията“, обясни конституционният съдия проф. Янаки Стоилов, цитиран от Нова.