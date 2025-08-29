През върхове и езера 38 туристи от Кюстендил обиколиха Рила, празнуваха 73-ти рожден ден на най-възрастната от групата

Част от членовете на Туристическо дружество „Осогово” в Кюстендил обиколиха Рила планина с поредното си екскурзионно летуване. Маршрутът, който избраха, бе Боровец – хижа „Чакър войвода“, хижа „Заврачица“ с две нощувки – хижа „Грънчар“ – връх Мусала – връх Людмил Янков – Ястребец – Боровец.

Водачът Любомир Младенов /третият отляво на дясно, прав/



Първият ден започна с рожден ден на най-възрастната туристка, навършваща 73 години, а най-малкият участник преди дни навършил 10 г. Планинарите, общо 38 на брой, тръгнали пеша от хотел „Олимп“, пресичайки ски писти, разминаха се и с екстремни колоездачи, профучаващи с байковете си.

„Пълно е с хора, има състезание по планински маратон и хижата изглежда някак мъничка за цялото хорско гъмжило. Обяд, настаняване… и хайде към връх Шатър. Приказна разходка с надничане отвисоко към Саръгьолски езера и връх Дено. Вечерта е наша – със сладки приказки, песни, китара”, сподели водачът на групата Любомир Младенов.

По пътя



На сутринта пътят ги отвел към хижа „Заврачица“ – красиво пътешествие през вековна гора, мостчета и поточета. Хижарите ги настанили, след което поели към връх Янчов чал. Някои все пак предпочели уюта на хижата с бира и карти за отмора.

На другия ден след закуска тръгнали към връх Манчо, а невероятна гледка се разкрила към първенеца на Балканите – връх Мусала, и Маричини езера.

Последвал преход до хижа „Грънчар“ по Кайзеровия път на сутринта, а заради обещанията на синоптиците за „шарено време“ с дъжд, групата тръгнала по-рано. Лек дъжд ги настигнал до седловината над хижата, но оттам последвал спокоен преход, без загуба на време.

На сутринта желаещите тръгнали към връх Ковач, откъдето гледката е фантастична – на север язовир „Бели Искър“, а на изток можеш да зърнеш Рибното от Якорудските езера. То също е със стена, повдигаща нивото му, и двете езера са като близнаци.

Поредният покорен връх от тийнейджърите



На връщане от върха имало смелчаци, които минали през връх Суа Вапа и слезли по улея към езерото пред хижата.

За последния ден предстояло най-голямото изпитание – изкачване на връх Мусала, след него връх Людмил Янков и така до лифта на Ястребец. Продължителното изкачване към Мусала приключило малко след 12 часа на обяд при преход от 5 часа. Преди това кюстендилци минали смълчани край лобното място на Георги Стоименов, който заедно с Коце Саваджиев изкачили за първи път на 23 август 1938 година за 44 часа северната стена на връх Мальовица.

Невероятните гледки



След връх Мусала групата се разделила на две – едните през връх Людмил Янков, а другите по класическия маршрут – през Леденото езеро и хижа „Мусала”, което станало възможно поради факта, че в групата имало двама спасители – Николай и Орлин.

Доволните и щастливи планинари



„Благодарни и признателни сме за професионализма ви и дано дълги години сме заедно, за да е спокойно за всички. Това е първата година от кръщаването на Безименния връх с името на героя от Еверест-84, свързал името си с родния ни Кюстендил. Дължахме му го! Уморени, но щастливи, на Ястребец и двете групи се събраха. Напъхахме се в кабините на лифта и всеки остана сам с Рила и преживяванията си от последните дни”, допълва водачът в ТД „Осогово“ Любомир Младенов.

ГЕРГАНА ИВАНОВА





