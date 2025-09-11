През отворен прозорец: Откраднаха 970 лв. и бутилка с алкохол от магазин в Слащен

В обедните часове на 10.09.2025 г. в РУ Гоце Делчев е получен сигнал за извършена кражба на портмоне със сумата от около 970 лв. и бутилка с алкохол от магазин за хранителни стоки в с. Слащен. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установен и задържан 53-годишният извършител на деянието, който е от същото село. Той е проникнал в помещението около 02:30 часа на същата дата през отворен прозорец. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.





