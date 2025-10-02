През пролетта в Пиринско работа започнали 11 000 души, за 1 г. обаче броят на работещите намалял с 200

137 200 жители на Благоевградска област са работили през второто тримесечие на 2025 г., обобщи данните националната статистика. От тях 69 700 са мъже, а 67 500 – жени.

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. броят на заетите лица се увеличава с 11 000, а спрямо второто тримесечие на 2024 г. намалява с 200 души. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.9%, като при мъжете този дял е 59.1%, а при жените – 53.0%.

В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 0.2%.

През второто тримесечие на 2025 г. броят на заетите лица на 15-64 навършени години в област Благоевград е 133 200, от които 67 400 са мъже и 65 800 – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. броят на заетите лица се увеличава с 10 800, докато спрямо същото тримесечие на 2024 г. намалява с 200.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група (15-64 г.) е 74.2% (74.2% за мъжете и 74.2% за жените). В сравнение с първото тримесечие на 2025 г., както и спрямо второто тримесечие на 2024 г., този коефициент се увеличава съответно с 6.3 и 0.5 %.

