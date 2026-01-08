През страната преминава студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка се усложнява

Утре, с преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и на изолирани места по фронта придружени с гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен с пориви до бурен. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони – на поледици. Температурите ще останат почти без денонощен ход – от минус 1° – минус 3° в северозападните до 13°-15° в югоизточните райони. В София очакваната минимална температура ще е минус 3°, а максималната – около минус 2°

Над планините ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад- северозапад. Максималните температури ще бъдат 12° – 16°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане през деня ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 13 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 51 мин. и изгрява в 23 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: два дена преди последна четвърт.