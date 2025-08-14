През 5 чешми в Самораново без водомери изтекла вода към басейни и градини за 50 000 лв., отрязаха ги

От началото на 2025 година на територията, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, са съставени общо 71 констативни протокола за незаконно използване на услугата. На 12.08., по време на съвместна проверка от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Кюстендилска вода“ ЕООД, бяха установени 4 незаконни отклонения на територията на гр. Дупница, с. Самораново и с. Кременик. От началото на годината на територията на с. Самораново са прекъснати 5 обществени чешми без водомерен възел, като на терен е установено използването им за частни нужди – пълнене на басейни и поливане на тревни площи.



Общата стойност на допълнително начислената консумация по съставените протоколи възлиза на над 50 000 лв. с ДДС, като стойността на отделните варира между 1000 лв. с ДДС и 5000 лв. с ДДС.

„Кюстендилска вода“ ЕООД обслужва територия от 8 общини в област Кюстендил, като последните 24 месеца се забелязва критично намаляване на водните запаси на територията на общините Кюстендил, Дупница, Рила и Кочериново. В началото на месец юли е изпратено предложение издаване на заповед за забрана на ползването на питейна вода за непитейни цели към всички тези общини в област Кюстендил. Заповеди за ограничаване на водоползването за питейно-битови цели са издадени за населени места в общините: Кюстендил, Дупница, Бобошево, Невестино и Кочериново. „Кюстендилска вода“ ЕООД ще направи организация с местните власти, за да се подпомогне контролът до края на поливния сезон.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД призовава всички потребители към отговорно потребление на наличните ресурси вода за питейно-битови цели, да се съобразяват при наличие на издадена заповед от териториален орган за ограничаване на водоползването, като съвместно с местните власти ще извършва проверки от своя страна дали изпълнението им се следи.

ИВАН ИВАНОВ





