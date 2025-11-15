Преизпълнени приходи от такса смет коригират бюджета на община Благоевград

Преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци налага актуализация на бюджет 2025 на община Благоевград. При прогнозно заложени постъпления за цялата година от 10 400 000 лв., до 31 октомври постъпленията са 10 515 042 лв., което е 101,11% . В информация до ОбС-Благоевград кметът Методи Байкушев сочи, че до края на годината се очаква приходите от такса смет да достигнат към 11 млн. лв., което означава към 600 000 лв. над планираните. Градоначалникът предлага с тази сума да се увеличат планираните средства за дейностите на ОП „Чистота“, като 80 000 лв. от тях ще отидат за поддържане на съдове за събиране на битови отпадъци, 150 000 лв. за контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване и транспортиране на битовите отпадъци, включително използване на GPS и други технологични решения, 40 000 лв. за данъци, такси и застраховки на превозни средства, включително на сметосъбирачни машини, в случай че дейността се извършва от общината, и 200 000 лв. за други разходи за предоставяне на услугата по решение на Общинския съвет.

Предложението ще се дискутира на предстоящата в края на ноември сесия на местния парламент.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА