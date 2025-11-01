Прекратиха дербито на Пловдив, удариха с бутилка вратаря на „Ботев“

Дербито между отборите на „Локомотив“ и „Ботев“ в Пловдив от 14-ия кръг на Първа лига беше спряно временно почти в края на първото полувреме – 41-ата минута про резултат 1:1. Причината – хвърлени предмети от трибуна „Бесика“ на стадиона на „черно-белите“.

Бутилка с минерална вода удари по главата вратаря на „канарчетата“ Даниел Наумов, който падна на земята. Медицинският щаб на гостите не позволи на Наумов да продължи срещата, а от неговия отбор вече бяха взели решение, че няма да го заменят.

От „Локомотив“ не бяха съгласни с решението на съдията Драгомир Драганов, но в крайна сметка дербито на Пловдив няма да продължи, съобщава Gong.bg .

По повод прекратяването на мача кметът на града Костадин Димитров излезе с пост в своята Facebook страница.

„Абсурдно поведение на феновете на дербито в любимия ни град. Някак се обезценяват всички усилия за по-добри стадиони, за по-успешни отбори, за пловдивчани, горди от успехите в спорта. Изтрити от една грозна проява по време на мача. Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко. В тази връзка, не знам как ще продължим да градим, да строим стадиони. За кого ги строим? Силно се надявам да е за нормалните привърженици, които подкрепят отборите си със сърце и душа, а не с хвърляне на бутилки и побой над делегата“, пише градоначалникът.

И посочва мерките, които ще бъдат предприети. „В разговор с директора на полицията искаме установяване на извършителя на вандалската проява. В такъв с председателя на футболната централа, правосъдния министър и народни представители от ГЕРБ, които са вносители на Закона за футболното хулиганство, искаме по-бързото му приемане. Още тази седмица ще има среща с представители на „Ботев“, „Локомотив“ и БФС за установяване на стриктен пропусквателен режим. Ние няма да строим за онези, които рушат. Ще строим за радостта от достойната игра““, посочва Димитров.