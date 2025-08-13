Прекратиха поръчка за изграждане на ново осветление на стадиона в с. Рилци, срокът за представяне на оферти се оказал твърде кратък

Кметът на Благоевград Методи Байкушев е прекратил обществена процедура за проектиране и изграждане на ново осветление на общинския стадион в с. Рилци, който се ползва за тренировки и мачове на юношеските формации „Пирин“. Това се случи в деня, в който трябваше да се отворят офертите на кандидатите да извършат заложените дейности. Причината е, че се оказало, че минималният 10-дневен срок, определен в закона за подобно обявление и даден от възложителя за подготвяне и представяне на оферти, е твърде кратък за обема от работа, която трябва да свършат потенциалните кандидати. Стойността на поръчката е 224 900 лв. без ДДС.

В отговор на запитване от заинтересовани лица кой от трите терена в спортната база в с. Рилци се визира в поръчката от кметството разясниха, че осветление трябва да се монтира и на трите игрища. За да се даде достатъчно време на потенциалните изпълнители да подготвят офертите си, градоначалникът е преценил, че е най-удачно процедурата да бъде прекратена и наново обявена. Това е направено още на следващия ден, а срокът за подаване на предложения е удължен до последния работен ден на август.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






