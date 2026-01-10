Прекратиха процедурата по избор на нов управител на „Югозападна болница” в Сандански, след като В. Чупетловска не бе допусната до втория етап на конкурса, удължиха договора на д-р Ил. Тонев с 6 м.

Прекратиха процедурата по избор на управител на МБАЛ „Югозападна болница“ в Сандански след изтичане на тригодишния мандат на действащия управител д-р Илия Тонев. Това се случи по време на проведеното Общо събрание на акционерите в междуобщинското дружество, проведено вчера в сградата на филиала на болницата в Сандански. На него присъстваха кметът на община Сандански Атанас Стоянов, на Петрич Димитър Бръчков, на Струмяни Емил Илиев и упълномощен представител от кмета на община Кресна Николай Георгиев.



Единодушно и 4-мата упълномощени акционери в дружеството гласуваха да се прекрати процедурата по избор на управител на МБАЛ „Югозападна болница“, след като през месец октомври миналата година временната комисия, избрана да проведе процедурата по избор на нов управител на междуобщинското дружество, не допусна до втория етап в конкурса Велимира Чупетловска. Мотивите на комисията бяха липса на 5-годишен управленски стаж. В. Чупетловска обжалва решението на временната комисия.

Вчера с решението на акционерите на междуобщинското дружество процедурата бе прекратена. Оттук нататък в правомощията на общинските съвети в Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна е да открият нова процедура по избор на нов управител на МБАЛ „Югозападна болница“. Дотогава здравното заведение ще се управлява от действащия управител д-р Илия Тонев, на когото с решение на общинските съветници на 4-те общини бе гласувано договорът му за управление да бъде удължен до половин година.

Предстои провеждане на второ Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Югозападна болница“ за увеличаване на капитала на дружеството на 1 650 000 лв.

ЛИДИЯ МАНЕВА