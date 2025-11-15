Прекратиха процедурата по избор на управител на „Югозападна болница”, кандидатът В. Чупетловска не отговаря на изискванията

Общинските съветници в Сандански прекратиха процедурата по избор на управител на МБАЛ „Югозападна болница“ по докладна на временната комисия и гласувано решение на Общото събрание, в което членуват кметовете на община Сандански Атанас Стоянов, на община Петрич Димитър Бръчков, на Струмяни Емил Илиев и на Кресна Николай Георгиев. Решението на Общото събрание е да се прекрати процедурата по избор на управител на болницата заради това, че кандидатът Велимира Чупетловска не отговаря на изискванията, а именно – липса на доказателства за професионален опит от най-малко 5 г. на ръководна длъжност. Такова решение ще бъде гласувано и в общинските съвети в Петрич, Струмяни и Кресна, поясни кметът Атанас Стоянов по време на редовното заседание, проведено в четвъртък.

Съветникът Андрей Миладинов отправи въпрос към кмета Атанас Стоянов какво се случва, след като няма избран управител на болницата и ще се обяви ли нова процедура?

В отговор кметът Стоянов каза, че след месец ще бъде открита нова процедура по избор на управител на болницата и това ще стане с решение на общинските съвети в четирите общини, които притежават акции в МБАЛ „Югозападна болница“. Той поясни, че настоящият управител д-р Илия Тонев е с временен договор с решение на общинските съвети в Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна със срок до половин година.

До откриване на процедурата по избор на управител на болницата се стигна, след като мандатът на управителя д-р Илия Тонев изтече през септември тази година. Съветникът Антон Цанев отправи питане дали в конкурсните условия е записано, че кандидатът трябва да има завършена магистърска степен „Здравен мениджмънт” в Медицинския университет в София и това ли е причината кандидатът да бе отстранен от конкурса.

Стана ясно, че няма ограничение, всеки може да кандидатства за управител на болницата, стига да има завършена магистърска степен „Здравен мениджмънт” и да отговаря на условията.

ЛИДИЯ МАНЕВА