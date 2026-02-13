Премерен оптимизъм завладя феновете на опашкаря „Беласица“, без точки навън няма оцеляване

Зимната пауза приключва и е време петричките фенове да проверят доколко състоятелен е премереният оптимизъм, който ги завладя през последните месеци. „Беласица“ е на опашката в есенната подредба, със сериозно изоставане от тимовете над чертата, единственият плюс в случая е, че комитите, заедно с лидера „Дунав“, са с мач по-малко от всички отбори. Статистиката сочи, че дори през пролетта да се вземат всички домакинства, което няма да е никак лесно, предвид визитите на русенските дракони и „Фратрия“ в крайния Югозапад, точките пак няма да са достатъчни за оцеляване и се налага допълване на актива при гостуванията. Ситуацията е сложна и на този фон изглеждаше логична необичайната активност на селекционния фронт при прекъсването на шампионата. Екипът на Живко Желев се раздели с 10-на футболисти преди и в хода на зимната пауза, докато 11 бяха привлечени за бяло-червената кауза. Наставникът алармира още в късната есен, че е необходимо сериозно подсилване на състава заради лошото му състояние и представяне през първия дял на първенството, като заралията предвиждаше привличането на поне 6-7 нови. В крайна сметка броят им достигна до цяла една игрова формация, като попълнения има в абсолютно всички линии, от вратарския пост до върха на атаката.

„Бела” влиза със сериозно променен състав в пролетните битки

Ж. Желев и щабът му получиха сериозен кредит на доверие около селекцията

Макар че по-често влизаше от скамейката, Ж. Димитров /горе вляво/ е зимният голмайстор на комитите

Д. Кикиово е отлично попълнение в бяло-червения ариергард

В изиграните 5 контроли „Бела“ постигна 3 победи и 2 равенства при голова разлика 9:3, което дава позитивни сигнали, защото тимът вкара почти двойно повече голове в спарингите, отколкото във всичките 17 официални мача от есента, когато намери пътя до противниковата мрежа едва 5 пъти. Двете сухи мрежи са също добър атестат за една от най-пропускливите защити в лигата. Зимен голмайстор с три попадения стана завърналият се от „Банско“ Живко Димитров, по веднъж забиха Димитър Иванов, Антон Карачанаков, Мартин Тодорски, Илиян Филчев, Даниел Кикиово и Динчо Йовчев. Все още чака да се разпише дебютно централният нападател Калоян Кръстев, привлечен с реномето на опитен играч от престоя си в ЦСКА, „Славия“ и „Локомотив“ /Сф/. Другите новодошли постепенно намериха мястото си в отбора, единствено встрани остана петричанинът Петър Караанагелов, който заради контузия не взе участие в проверките. Като дялан камък пасна в отбраната преотстъпеният от „Вихрен“ нигериец Кикиово.

СТАНЧО СТАНЧЕВ