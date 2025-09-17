Преместиха К. Иванов от с. Дъбница, забил нож в гърлото си след убийство на жена си в Крайници, в реанимация на МВР болница

36-годишният Кирил Иванов, който бе приет в критично състояние в МБАЛ – Гоце Делчев, след като заби нож в гърлото си, преди да бъде арестуван за убийството на жена си – 25-годишната Салина Патова, в дупнишкото село Крайници, е преместен в МВР болница. След спешната операция, при която неврокопските лекари спасиха живота му, той е транспортиран за долекуване в реанимация в отделение „Уши, нос, гърло“ на болницата на МВР в София.

Както „Струма“ писа, след убийството на жена си той избяга, но на другия ден полицаите го сгащиха в родното му село Дъбница, община Гърмен. Тогава отказа да се предаде, заби нож в гърлото си и вместо с полицейска патрулка бе откаран с линейка в МБАЛ – Гоце Делчев.

Жестокото убийство на младата жена стана миналия четвъртък в 2 часа през нощта пред очите на трите им деца. В този късен час Кирил Иванов се прибрал с такси от Благоевград и поискал от жена си пари, за да го плати. Тя отказала и възникнал скандал, при който платила с живота си. Няколко часа преди това убиецът извършил други две престъпления в Благоевград. Първо счупил машина в казино, където отишъл да играе хазарт. След това побягнал и отишъл на гарата, където ограбил македонец. 46-годишният македонец, който е жител на село Логодаж, изчаквал влака на пейка отвън, защото чакалнята била затворена. Около 00:25 часа на 11септември на перон на жп гарата се появил непознат ром, който го нападнал и след отправяне на заплахи и удари с ръка в областта на лицето го ограбил. Взел му около 60 лева и дебитна карта, както и румънски леи. Македонецът всъщност трябвало да пътува за Румъния. След като нападателят избягал, той подал сигнал за грабежа в Първо РУ – Благоевград в 00:50 ч. Когато Кирил Иванов стигнал с таксито до с. Крайници, парите не му стигнали и поискал да плати с леи. Но таксиметровият шофьор не се съгласил. Така се стигнало и до семейния скандал за пари, при който младата жена е пребита пред трите им невръстни деца – на 5, 8 и 10 години. По случая е образувано досъдебно производство, като за умишленото убийство го грози затвор минимум 20 години.

