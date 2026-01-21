Премиерът Желязков: Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море

Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства. Развиваме потенциала на добивната индустрия с целенасочени намерения, за да може държавата наистина да има онази конкурентоспособност, чийто потенциал съществува, но до този момент не беше ефективно използван. Това заяви министър-председателят Росен Желязко по време на церемонията за подписване на споразумение за участие на БЕХ ЕАД в проучването на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море. В присъствието на премиера Желязков и на министъра на енергетиката Жечо Станков, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ сключиха споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“.

„Българската държава вече е в нова роля в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море – не участник в регулацията и в контрола, а като инвеститор. „За нас това участие е нов прочит за инвестиционния потенциал и инвестиционните намерения на държавата като активен участник в икономическите процеси“, подчерта Желязков. Той акцентира на това, че потенциалът, който държавата носи чрез своите структури и търговски субекти насърчава участието й в активните дейности, които могат да донесат много голяма добавена стойност на направените инвестиции.

Министър Станков обяви, че след решение на Министерския съвет БЕХ ще участва с 10% дял в консорциума с ОМВ и „Нюмед“ за проучване на дълбоководната зона на Черно море, като това е първото участие на българска компания в подобен проект. По думите на енергийния министър преговорният екип е извървял девет месеца в преговори, на моменти с градивна дискусия, на моменти със затруднения, но процесът е приключил успешно и вече всички документи са подписани. “Българската държава ще получава до 30% такси, а БЕХ – 10% от бъдещите приходи, което е стратегическа стъпка за енергийната сигурност на страната и за осигуряване на собствен, конкурентен по цена природен газ за българските граждани”, каза още министър Станков.

Премиерът благодари на „ОМВ Офшор България“ и на „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ за това, че разглеждат българската държава като равноправен търговски партньор. „Сигурен съм, че възможностите рано или късно българският пазар да бъде задоволяван от собствено производство ще допринесат за една много по голяма енергийна и суровинна независимост на страната, за да се превърнем в стратегически център на Югоизточна Европа“, допълни премиерът.