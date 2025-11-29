Премиерът Желязков: Положението в Благоевградско с наводненията е овладяно

Положението в Благоевградско с проливните дъждове, разливите и наводненията е овладяно. Това заяви премиерът Росен Желязков.

Желязков увери, че вече няма проблем. „Кметовете, които ги няма, са по своите места, заедно с областните управители – основно Сандански и Петрич, защото това е по долното поречие на река Струма“, допълни той.

Той разясни, че имат ангажимент да следят не само естествения отток на р. Струма, а и да осъществяват гаранция към Гърция – „да не допускат там да има такъв преливен проблем“.

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии. Като относно Благоевградско акцентира на бързата реакция на „Напоителни системи“.

Желязков добави, че към създадения Национален борд по водите ще има нарочна група, която започва работа относно почистването на речните корита за следващата година. Той посочи, че това е ангажимент на държавата и общините, като допълни, че организационно и финансово ще бъде направено каквото е необходимо.

Припомняме, че на 27 ноември в четири общини на област Благоевград – Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни беше обявено бедствено положение заради проливните дъждове.

„В момента има социални напрежения без да има формален или реален повод, това е, защото се натрупаха такива в последните години. Правителството изглеждаше по-стабилно, когато беше нестабилно в първите месеци на своето съществуване и когато има много ясна политическа и парламентарна подкрепа, се опитват да казват, че кабинетът е нестабилен“, каза още Желязков в Разлог.

„Кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната конфигурация в него. Политическата толерантност е важна, когато работим в условията на коалиционна култура. Консенсусът по отношение на социалния мир е тема, вълнуваща обществото в последните години. Ние къде сме – дали вървим от демокрацията на ценностите към по-авторитарен модел, който започва да се прокрадва не само в нашата страна“, каза Желязков.

„Ние като политическа формация сме показали, че сме много чувствителни по отношение на реакцията на обществото и настроенията. Затова показахме необходимата реакция и съобразяване. Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на бюджета“, обясни Желязков. „Сядането на масата за тристранния диалог се подмени с темата дали проектът на бюджет да бъде изтеглен, претеглен или нещо друго. Този възстановен политически разговор, без политикански и без хибридни въздействия по вземането на важните решения за обществото, трябва да се случи следващата седмица. Целта е постигането на консенсус и доверие от страна на социалните партньори, иначе политическите атаки са ясни и ще продължат“, подчерта премиерът.