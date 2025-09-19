Премиерът Желязков: С гласуването на вчерашния вот правителството получи ново доверие

Вчера, с гласуването в Парламента, правителството получи ново доверие. Аз мисля, че гласуването даде отговор на въпроса – има ли, или няма доверие правителството – считам, че се ползваме с такова“. Това заяви пред журналисти министър-председателят Росен Желязков по повод преодоления пети вот на недоверие към кабинета „Желязков“.

Министър-председателят благодари за подкрепата на мандатоносителя – партия ГЕРБ, и лично на нейния лидер Бойко Борисов. Премиерът благодари също така на партньорите в управлението – партия „Има такъв народ“ и на Българската социалистическа партия, както и на ДПС-Ново начало, които макар да не са част от коалицията, дадоха също своята подкрепа за правителството.

„Ние имаме нужда от стабилност, за да можем да адресираме проблемите там, където им е мястото и в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин, освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа и за икономическо развитие, и за посрещането на всички потребности на обществото, като започнем от работеща икономика, през доходи до работеща съдебна система“, коментира още премиерът Желязков.

В отговор на журналистически въпрос за това дали и как министри общуват с политически лидери министър-председателят заяви, че част от работата на изпълнителната власт е да общува с парламентарните групи, независимо дали те са в коалицията, в подкрепящо мнозинство, или в опозицията.

По отношение на внесените в НС предложения за промени в Закона за ДАНС и за службите, относно начина за избиране на ръководители, Желязков подчерта, че това съвсем не е прецедент. Той припомни, че по времето на кабинета на Кирил Петков, управляващата коалиция внесе предложение – ръководителите на службите да се назначават от Народното събрание по предложение на министър-председателя. Към днешна дата премиерът отбеляза, че все още не са преминали обсъжданията по новото предложение и той очаква да бъдат ясно изложени аргументите за тези промени, преди да се пристъпи към гласуване.

Попитан от журналисти за предложението на МЗХ за намаляване на количествата вино и ракия, които може да се произвеждат в домашни условия, премиерът заяви: „Категорично, това няма да стане. Считаме, че това е посегателство върху изконния бит на българина и е недопустимо“, допълни той. Земеделското министерство е публикувало за обществено обсъждане такова предложение, без то да е било предварително съгласувано в управляващото мнозинство, поради което министър-председателят е наредил на министър Тахов то незабавно да бъде свалено.

Премиерът и вътрешният министър Даниел Митов днес са в Созопол, по повод учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“. Те наблюдаваха от борда на граничен патрулен кораб „Балчик“ действия срещу трансграничната престъпност по море – практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, а също и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“, за преследване и задържане на кораб-нарушител. Корабът „Балчик“ е зачислен в щата на ГДГП през лятото на 2023 година и участва в наблюдението на морската ни държавна граница, а също и в съвместни операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Frontex.





