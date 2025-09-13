Премиерът за вота на недоверие: Тук стои въпросът ще бъде ли допуснато разглеждане в нарушение на конституцията 

Премиерът Росен Желязков коментира вота на недоверие в сферата на правосъдие и вътрешни работи.

„Тук стои въпросът ще бъде ли допуснато в нарушение на конституцията разглеждане на въпроси, които вече са разглеждани. Ние ще превърнем този вот в разговор за казуси. Мотивите са преписани от доклада на комисията за върховенството на закона за 2024 г. Ние ще дебатираме проблемите на настоящото правителство, които се твърдят от опозицията, базирани на факти от 2024 г.“, посочи Желязков.

Той изрази надежда обществото да направи разлика между отделните власти и призова това да не е дебат на гърба на съдебната власт.

„Разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета, защото това е единствената гаранция да се решават проблемите, които са наследени във взаимодействието между централната и местните власти“, добави още министър-председателят.

Относно водната криза в Плевен той заяви, че правителството е започнало да предлага решения. По думите му проблемите не са от вчера.

„Всичките проблеми от десетилетия назад започнаха да заливат. Проблемът с водната криза на Плевен е отдавна, язовирът е строен през 1978 г.“, обясни той.

„Всяко лято има безводие, есента валят дъждове и пълнят язовирите, и проблемите си остават всяка година. Няма как Плевен да се оплаква, че 800 л на секунда са недостатъчни, докато в Русе, който е по-голям град като население, 300 л в секунда са достатъчни. Плевен не е направил своя воден цикъл и затова не му стигат и 800 л. В момента решаваме проблемите, преформатираме проекти от години, които не са решавали дългосрочните проблеми“, поясни Желязков.

„Всеки ден се показва какво се прави, но решенията не са популярни. Дългосрочните решения означават разговор за трудните решения, за социалната отговорност. Тези разговори в нашата коалиция ние ги водим, не сме правителство еднодневка, не сме правителство, в което непрекъснато някой слага лъжица с катран, за да отрови средата. Ние сме заедно, имаме доверие помежду си и знаем как да решаваме проблемите. Това е въпрос на политическа класа“, добави още премиерът.

Министър-председателят Росен Желязков и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов са в Кюстендил, където се провежда регионална академия на Младежката организация на партията.





