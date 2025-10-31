Премиерът открива новата отсечка на Е-79 между Бело поле и Симитли

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Събитието ще се състои на 1 ноември, събота, от 12 ч. Премиерът Желязков ще поздрави учителите и учениците за празника, след което ще открие реновирани кабинети по биология и по информационни технологии в училището.

В 16:00 часа същия ден премиерът Росен Желязков ще присъства на въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на АПИ и е в размер на 35 664 096 лв.