Премиерът Росен Желязков: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата в Плевен, МРРБ да го качат на сайта си незабавно

„Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности с ясни срокове за решаване на проблема с водата в Плевен. Графикът е готов и разпореждам на МРРБ да го качат на сайта си незабавно”. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание днес. Премиерът настоя за включване на гражданите в наблюдението по изпълнението на графика и контролирането на дейностите по него. „Най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни“, категоричен бе Желязков.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов докладва, че в спешен порядък са предприети действия, най-важните от които са осигуряване на необходимите средства за рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Министърът е разпоредил служители на ВиК оператори от цялата страна да се командироват в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, както и да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, за да се осигурят допълнителни количества вода, тъй като са нужни 300 л вода в секунда. Иван Иванов заяви още, че щабът, сформиран в региона заради кризата, работи непрекъснато заедно с командировани служители от министерството и ВиК холдинга. „Изготвен е план със съответните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия, включително и за дългосрочна визия и построяването на язовир „Черни Осъм“, защото това е единствения вариант за трайно водоподаване както в Плевен, така и в Ловеч“, подчерта още министър Иванов.





