Премиерът Р. Желязков лисна менче с вода и откри обновения участък на Е-79 между Бело поле и Симитли

Премиерът Росен Желязков откри обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на АПИ и е в размер на 35 664 096 лв.

На събитието присъстваха евродепутатът Андрей Новаков, кметът на Белица Радослав Ревански, на Симитли Апостол Апостолов, на Благоевград Методи Байкушев, председателят на ОбС Антоанета Богданова, областният управител Георги Динев, депутати…

В присъствието на духовни лица министър-председателят листна менче с вода.

Заради събитието от общината предупредиха, че от 16:00 до 17:30 часа се въвежда временно ограничение за движение на моторни превозни средства по ул. „Ильо Войвода“ в село Бело поле, в участъка при пътния надлез над главен път Е-79, свързващ село Рилци със село Бело поле и предупреди, че линия №1 от градския транспорт, с маршрутно разписание от 16:00 до 17:00 часа от Базата до селата Рилци и Бело поле, ще се изпълнява по обходен маршрут и е възможно забавяне.

Преди откриванетона отсечката министър-председателят Росен Желязков присъства на тържественото честване на Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Желязков поздрави учителите и учениците за празника, след което откри реновирани кабинети по биология и по информационни технологии в училището.