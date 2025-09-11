Премиерът Р. Желязков: За момента няма основание за задействане на член 5 от Договора за НАТО

Осъждаме непровокираното нарушаване на въздушното пространство, каза министър-председателят Росен Желязков, който е на посещение в град Симитли, по повод вчерашното навлизане на дронове в полското въздушно пространство.

По искане на Варшава беше задействат Член 4 от Договора за НАТО, който предвижда консултации между страните-членки.

„Вчера беше проведена срещата на ниво постоянни представители. Това са посланиците ни към НАТО. Ние осъждаме нарушаването на въздушното пространство, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и Договора предполага“.

„Нашата позиция е ясна и в съгласие с останалите. Изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага“, каза още премиерът.

Според него станалото е ненужна провокация.

Това не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз, подчерта Желязков. Така се дават все повече аргументи за това, около което в Коалицията на желаещите се обединяваме – че $трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да посече всякакви опити за агресия и провокация“, каза той.

В момента няма сигнали за това за задействане на член 5 от Договора на НАТО, подчерта Желязков.





