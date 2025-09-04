Премиерът се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Министър-председателят Росен Желязков се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна днес (4 септември), на посещение в България.

Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз, заяви Коща. Той поздрави страната ни за приемането в Шенгенското пространство и еврозоната.

България е от основно значение в усилията ни да подкрепим Украйна, добави председателят на Европейския съвет.

Мястото на България е там, където е решението на Народното събрание. Народното събрание реши, че страната ни няма да изпраща военнослужещи в Украйна. Ние ще подкрепим инициативата в морския домейн с антиминни и спомагателни кораби и във въздушния домейн с летища и друга спомагателна инфраструктура. Ще изпълним ангажимента си в рамките на решението на Народното събрание, заяви Желязков.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.





