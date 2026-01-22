Премираха с 550 евро 4-кратния №1 на Сандански П. Мицин

Легендата на българската класическа борба Армен Назарян награди десетте най-добри състезатели до 15 г. в класацията „Спортист на годината в Сандански“. Първа в категорията е плувкинята на „Вихрен“ Яна Ангелова, следвана от съекипничката си Ася Златинска и Владимира Цулева от ПК „Сандански“. За 2025 г. имаше индивидуални призове и в направление „Колективни спортове“ до 15 г. Там триумфира Иван Чакъров от ФК „Сандански“, втори е Илия Янков от БК „Вихрен“, а трети останаха Тихомир Миланов и Мартин Галинов от ОФК „Вихрен“. Спортист на годината в колективните спортове стана Дани Манолев от ОФК „Вихрен“, а негов първи подгласник е съотборникът му Алекс Тренков. Кметът Атанас Стоянов връчи купата на 4-кратния №1 при мъжете и жените Петър Мицин от ПК „Вихрен“. Той изпревари на финалната права Лидия Златкова от КИБИ „Спартак“ и Калина Гамишева от ПК „Вихрен“. „Отбор на годината“ е ПК „Вихрен“, пред ОФК „Вихрен“ и ПК „Сандански“, а купата за „Треньор на годината“ отиде при Николай Вакареев от ПК „Вихрен“. Втори е Борислав Кьосев от ОФК „Вихрен“, а трети – Кирил Ханджийски от клуба по борба „Би Риал“. Градоначалникът Ат. Стоянов награди героя от САЩ-94 Красимир Балъков, двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, националната рекордьорка в бягането на 1000 метра в зала Цветелина Кирилова, златното момиче на българската художествена гимнастика Невяна Владинова и бившия футболен национал Илиян Мицански. П. Мицин получи и специална премия от Български спортен тотализатор – 550 евро, връчена от Емил Кехайов.

ВИП гостите изгледаха от първия ред церемонията в спортната зала Н. Вакареев, Ем. Кехайов и П. Мицин

ЛИДИЯ МАНЕВА