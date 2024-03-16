Пренасят тленните останки на патриарха с гвардейци и лафет, използван за погребението на Цар Борис III

„Тленните останки на Негово Светейшество ще бъдат транспортирани на устройство, наречено лафет. Той е исторически и последно е бил използван за погребението на Негово Величество Цар Борис III“.

Снимка: auto.btv.bg

Това каза архимандрит Стефан от Троянския манастир, който ще води литийното шествие до църквата „Света Неделя“.

В литийното шествие ще се включат и гвардейци.

„Шествието ще премине при условия на молитветност и траурна тържественост по централните улици – „Оборище“, „Георги С. Раковски“, „Цар Освободител“. На две места ще има положена кратка молитва“, каза архимандрит Стефан.

Шествието, с което Негово Светейшество ще бъде изпратен в последния му път, ще достигне до „Света Неделя“, където ще бъде извършено погребението на Негово Светейшество.

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