Топ теми

Пренасят тленните останки на патриарха с гвардейци и лафет, използван за погребението на Цар Борис III

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 345 )

„Тленните останки на Негово Светейшество ще бъдат транспортирани на устройство, наречено лафет. Той е исторически и последно е бил използван за погребението на Негово Величество Цар Борис III“.

Снимка: auto.btv.bg

Това каза архимандрит Стефан от Троянския манастир, който ще води литийното шествие до църквата „Света Неделя“.

В литийното шествие ще се включат и гвардейци. 

„Шествието ще премине при условия на молитветност и траурна тържественост по централните улици – „Оборище“, „Георги С. Раковски“, „Цар Освободител“. На две места ще има положена кратка молитва“, каза архимандрит Стефан.

Шествието, с което Негово Светейшество ще бъде изпратен в последния му път, ще достигне до „Света Неделя“, където ще бъде извършено погребението на Негово Светейшество.

loading...


Коментар с Facebook

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *