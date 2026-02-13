Преподавателите в ЮЗУ – Благоевград с регистрирани патенти, заявки и полезни модели – с бонуси от 1270 до 3640 евро

С гласувани промени в правилника за работните заплати Академичният съвет на Югозападния университет в Благоевград реши преподаватели с регистрирани патенти, заявки за патенти и полезни модели да получават допълнителни трудови възнаграждения.

Припомняме, че в края 2024 г. ЮЗУ „Неофит Рилски” придоби статут на научноизследователски университет и е сред 12-те висши училища в страната от подобен ранг. Един от изискуемите показатели с най-голяма тежест е именно развитието на важни обществени области чрез научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност.

По темата, включена като отделна точка в дневния ред, докладва заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие проф. д-р Стефан Стефанов. Той предложи преподавателите с регистрирани европейски /чуждестранни/ патенти да получават по 3649 евро, а за българските – 2730 евро. При заявка за чуждестранен патент бонусът ще е в размер на 2730 евро, а 1820 евро – за български. За полезните модели съответно ще се дават по 1820 евро, колкото е равностойността на една публикация в реферирани и индексирани научни списания в световната база данни в най-високата категория – т.нар. квартил 1 /Q1/, и 1270 евро за български.

„Вече имаме процедури по регистриране и за европейски и за национални патенти. Колегите трябва да бъдат подкрепени, още повече че работят по много сериозни изобретения, полезни модели. Всичко това изисква много работа. Става въпрос за интелектуална собственост и труд”, коментира ректорът проф. д-р Николай Марин.

Предложението бе прието с пълно мнозинство.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА