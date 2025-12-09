Преподавателката в Катедрата по химия доц. П. Петрова оглави синдикалната структура на КНСБ в Югозападния университет

Доц. д-р Петранка Петрова от Катедрата по химия към Природо-математическия факултет оглави синдикалната структура на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в Югозападния университет. Това се случи на проведеното отчетно-изборно събрание на членовете на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ (НБС ВОН) при КНСБ в благоевградския университет. Сред присъстваще като почетни гости бяха проф. д-р Лиляна Вълчева, председател на НБС „Висше образование и наука“ – КНСБ, и проф. Катерина Илкова, председател на АСО към НБС ВОН – КНСБ в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

По време на събранието проф. Вълчева представи актуалните предизвикателства пред сектора, както и основните успехи на националния браншов синдикат в защитата на правата и интересите на преподавателите и служителите във висшето образование.

Отчетно-изборното събрание /сн. 1/, на което доц. П. Петрова /сн. 2, вляво/ бе избрана за председател на НБС ВОН в ЮЗУ

Беше представен отчет за дейността на синдикалната организация през изминалия период, след което се проведоха избори за ново ръководство.

За председател на НБС ВОН в Югозападния университет беше избрана доц. д-р Петранка Петрова. Тя наследява на поста проф. д-р Пелагия Терзийска от Факултета по педагогика, която след края на миналата академична година бе пенсионирана.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА