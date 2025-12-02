Преподавателят в Богословския факултет, дупничанинът доц. д-р К. Нушев: Хубаво е, че има много млади хора, които се обръщат към вярата и влизат в храма

Председателят на църковното настоятелство на „Св. Николай Чудотворец“ отец Ив. Айдаров: Миряните трябва да бъдат посветени, защото голяма част от българското население, което се определя като православно, използва и някои езически традиции



Вдъхновяваща духовна беседа, посветена на една от най-големите истини в християнството, а именно Рождество Христово, се състоя в дупнишкия храм „Св. Николай Чудотворец“. По изключително увлекателен начин доц. д-р Костадин Нушев представи смисъла на Божието въплъщение и значението на раждането на Христос за вярващите.

Беседата, организирана от храм „Св. Николай Чудотворец“, е трета поредна с участието на дупничанина, след като през септември и октомври също имаше такива и те предизвикаха интерес у местните жители.

Доц. д-р Костадин Нушев е един от най-известните преподаватели в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той преподава дисциплините „Нравствено богословие” и „Християнска етика” в специалностите „Теология” и „Религията в Европа” на Богословския факултет, както и избираемите дисциплини „Етически системи” и „Православна християнска духовност”. Предлага и разработва нова учебна дисциплина „Основи на християнската биоетика“ в учебния план на бакалавърска и магистърската степен. Преподава дисциплината „Християнство и биоетика“ в магистърска програма „Интегративна биоетика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на книги, студии и монографии за християнските добродетели в учението на св. Йоан Златоуст (2012), православното богословие и аскетическото учение на св. Максим Изповедник (2008), християнската философия на Николай Бердяев (2008) и научното творчество на проф. Иван Панчовски (2018). Автор на статии и доклади в различни научни сборници и периодични издания на Богословския факултет, БАН, Пловдивски университет, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и УниБит, в списания „Богословска мисъл“, „Философия“ и други периодични издания на български, английски, немски и румънски език.

Изтъкнатият богослов всеки месец отделя време от натоварения си график, за да проведе беседа с вярващите в родната му Дупница. И по време на третата поредна беседа той успя да обясни символите на вярата, както и да разкаже за Боговъплъщението и Рождеството Христово по интересен начин и на достъпен за миряните език.

Сред посетителите на беседата бе и дупнишкият депутат Николай Златарски



„Беседите в храма са по инициатива на отец Иван и неговите сътрудници от църковното настоятелство. Те организират катехизични беседи от началото на църковната година, които са свързани с основните истини във вярата и по-големите православни празници, които са в съответния месец. Започнахме през септември, в навечерието на Рождество Богородично – първият голям празник в календара на новата църковна година от 1 септември. Темата бе за въздвижение на честния кръст Господен. През месец октомври продължихме с основните истини от символа на вярата и темата за първия вселенски събор, който е приел символа на вярата. Връзката бе и тази кръгла годишнина от 1700 години от първия вселенски събор. Виждаме как и сега, за празника на св. Андрей Първозвани, в Цариград се отбелязва този празник. Сега, във времето на Рождественския пост, сме избрали темата за Рождество Христово и тайната на Боговъплъщението, която е свързана и с третия член от Символа на вярата. Той стана човек заради нас и нашето спасение, въплъти се от Светия Дух и Дева Мария. Синът Божий прие човешката природа, за да може да спаси човечеството и да ни даде възможност и ние, с вярата и неговата благодат, да станем синове Божии по благодат“, сподели пред репортер на „Струма“ доц. д-р Костадин Нушев.

Дупничанинът изрази своето задоволство, че в родния му град се правят такива беседи, както и че все повече млади хора се обръщат към вярата:

„Има много млади хора, които се обръщат към вярата. Влизат в храма, идват в църквата. Важно е да има такива беседи. Ние ги наричаме катехизични беседи, което значи духовно-просветни беседи, които разясняват основните истини на вярата. Но също така те са важни в навечерието на големите християнски празници, по време на великия пост, или ето сега, както е Рождественският пост. Така хората, които търсят познание за своята вяра, ще имат едно по-осъзнато отношение към нея и да могат съзнателно да я изповядват и да се приобщават към духовните ценности и добродетели на християнството разумно и осъзнато. Това е добре, тъй като прави самото паство с общността от вярващите по-подготвени духовно за молитвения живот, за участие в светата божествена литургия, за преживяване на големите празници, осмислянето им и преподаване от своя страна на тези истини към следващото поколение: децата, младите хора, които искат да знаят какво се празнува в даден голям църковен празник. Те ще разберат защо отиваме в храма, какво е нужно да знаем, как да пристъпим към благословение и да участваме в светите тайнства на църквата, така че нашата вяра да бъде съзнателна, осмислена и да носи духовни плодове в нашия живот“.

Председателят на църковното настоятелство при храм „Св. Николай Чудотворец“ отец Иван Айдаров сподели, че идеята за такива беседи се е породила спонтанно. Той има намерение да кани и духовници, както и други преподаватели от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

„Идеята се появи спонтанно между мен и част от настоятелството, за да може хората да се посвещават. Особено в днешни времена и в света, в който живеем, мисля, че посвещението е нещо много полезно. Не всеки може да бъде студент в Богословския факултет, но поне можем да се опитаме да доведем тази институция тук чрез нашия съгражданин доц. Костадин Нушев, който е преподавател там. Идеята ни е в бъдеще да поканим и други негови колеги. Тези беседи няма да са единични случаи, искаме да продължим с тях. Може да поканим като лектор и някой духовник. Миряните трябва да бъдат посветени. Голяма част от българското население, което се определя като православно, използва и някои езически традиции. Точно поради тази причина искаме да изкореним това, за да се изповядва вярата такава, каквато ни е завещана от светите отци. Не трябва да има примеси. Имаме идея да поканим и проф. Клара Тонева, която преподава история на религиите в Богословския факултет. Тя ще запознае хората и с основите на исляма и будизма. Така хората ще могат да си направят равносметка, че православието наистина е единственият пазител на вярата. Миналите пъти с доц. д-р Костадин Нушев започнахме с разяснение за символите на вярата. Сега, понеже наближава Рождеството, ще говорим за него. В същото време ще стане дума именно за Боговъплъщението, което също го има в Символа на вярата. Опитваме се тези беседи да бъдат поне веднъж в месеца, като започнахме от септември, след това октомври и в края на ноември. Гледаме да се съобразяваме и с графика на нашия съгражданин, който е доста ангажиран. През последните дни той беше на различни конференции, дори и в момента идва от такава в София, за което му благодарим. Предстои ни и трети храмов празник след обновлението на църквата, което направихме през 2023 година. Това е една изключителна радост за града ни. Свети Николай е един от най-почитаните светци и аз приканвам всички дупничани да заповядат и да отбележим неговия празник подобаващо“, коментира пред медията ни отец Иван Айдаров.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ