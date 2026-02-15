Преподавателят в ЮЗУ проф. Веселин Вучков: Няма да съм вътрешен министър в служебния кабинет, нямам настроение за оперативна политика

Преподавателят в ЮЗУ – Благоевград проф. Веселин Вучков няма да става министър в служебния кабинет „Гюров“. Името му на потенциален министър на МВР се завъртя в медийната рулетка наред с други евентуални кандидати. Пред репортер на „Струма“ той категорично опроверга тази хипотеза. Същевременно в столичен сайт за култура, който съвпада в най-голяма степен с неговите интереси в момента, разсея и спекулациите по негов адрес.

Проф. Вучков научил, че името му е в „оборот“ по време на предпремиерна прожекция на новия документален филм за Мистер Сенко в кино „Одеон“ в четвъртък вечерта.

„Бяхме там с целия екип на този вълнуващ филм, имаше и мои студенти. Аз съм един от консултантите на продукцията. Но не, няма да бъда служебен вътрешен министър. Не се сърдя на медиите, нормално е да спрягат името ми, тъй като имам публични изяви, при това в реформаторска посока. Не ми е безразлично как изглеждат съдебна система, служби за сигурност, МВР. А промени на тази плоскост не се правят от служебно правителство. Аз вярвам на Андрей Гюров, ние преподаваме в една и съща сграда в Благоевград, макар и на различни етажи и в различни университети. Той е почтен човек и ще направи всичко, зависещо от него, за по-честен вот. Има хора, които не обичат да целуват пръстени, за да заемат постове на вътрешен министър, и се надявам да чуем подобно име в следващите дни.

Ала има и нещо друго. Аз нямам настроение за оперативната политика. Наистина нямам. Много хора няма да ми повярват, но е така. Отдавам времето си на моите студенти, движа си по-творчески неща. Пиша есета, мисля да подготвя за издаване сборник с кратки разкази или със стихотворения. Преди дни завърших голям учебник по наказателно-процесуално право, в който вложих всичко, което съм научил през последните 35 години като следовател и преподавател. Издадох книга „Места, събития, човеци“ с биографични есета. Ровя се из архиви, извеждам на бял свят забравени или непознати истории за дръзки хора, за смели хора, за личности.

Преди няколко години проф. Иван Ничев ме покани и за консултант на игрален филм, та ме запали и по това вълшебство. Сега помагам и на нов филм за невероятната история на групировката „Тексим“, съпроводена от завладяващ съдебен казус, предстоят и нови проекти“, споделя пред сайта „Площад култура“ проф. Веселин Вучков.

Той коментира и случая „Петрохан“, като счита, че се касае за убийства и самоубийство в една затворена полусектанска група.

„В момента сме в епицентъра на пулсации на една обществена травма, на обществена болка, на обществена рана дори. Аз съм юрист, но и с интерес към историята. Имам отношение към биографичното, към спомена. Вчера си говорих с колеги психолози от МВР, изглежда подобен травмиращо жесток случай в новата ни история не помним. Имало е случай от 1968 г., известен като „Жоро Павето“, когато софийското общество, особено жените, е било парализирано от страх. Тежки престъпения или инциденти отекваха силно в общественото пространство. През 1995 г. 14 войничета загинаха сред пожар в камион на околовръстното шосе до „Люлин“, през ден минавам покрай паметника, поръждавял от забрава. Трима полицаи бяха застреляни през 1996 г. в „Люлин“ от един бандит. Имаше и полицейски провали с трагичен край, които години след това се коментираха от хора на всички възрасти и с непоносимо противопоставяне: „Белите брези“ от 1994 г., „Чората“ от 2005 г., „Лясковец“ от 2014 г. и др. Но нещо подобно като сега в Петрохан и Врачанския балкан аз поне не помня. Живеем в друго време, дигитално. Може да изненадам някого, но мисля, че пресконференцията преди дни в националната полиция бе смислена и добре организирана. Сполучливо бяха подбрани хората, които да говорят – зам. апелативен прокурор, окръжен прокурор, директор на национална полиция, шеф на криминален отдел, съдебен медик, пожарникар. Това, което липсва, е изява на главния секретар на МВР и не разбирам защо се допуска. Поднесената информация бе добре дозирана, проверима. Да, може би малко позакъсняла, но все пак от този момент насетне хората си съставят по-обективно мнение. И аз съм склонен да мисля, че иде реч за затворена полусектантска група, съществувала години наред и завършила със самоубийства и убийства”, смята проф. Вучков.

Той преподава наказателен процес в Югозападния университет, Нов български университет и Академия на МВР. В периода от 2009 г. до 2015 г. е зам. министър на вътрешните работи, народен представител в два парламента и министър. Подава оставка като министър и депутат.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА