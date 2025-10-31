Преподавателят К. Патинова от ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев с наградата „Константин Величков“ за работа с ученици с изявени дарби

Карамфилка Патинова – старши учител по физика и астрономия, получи наградата „Константин Величков“ в категория „Работа с ученици с изявени дарби“. Тя е сред десетимата изявени български учители, които получиха наградата на МОН за принос към образованието.

Наградата й бе връчена от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на тържествена церемония в навечерието на Деня на народните будители. На събитието присъстваха Елка Божикова – директор на ПМГ „Яне Сандански“, и Ивайло Златанов – началник на РУО – Благоевград.

Карамфилка Патинова е старши учител по физика и астрономия в Природо-математическата гимназия в гр. Гоце Делчев. Насърчава децата да изследват, да експериментират и да създават решения на конкретни проблеми, като развиват умения за критическо мислене, работа в екип, креативност и иновативност. Нейни ученици имат отлични постижения на националната олимпиада по астрономия, националното пролетно състезание по физика, националната олимпиада по физика, международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА